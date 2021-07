Rencontre culturelle – La place de l’Europe donne toute sa place à l’Afrique Du 22 au 25 juillet, le cœur de Lausanne bat aux rythmes du continent noir. Le 6e Afro Fusions Festival en célèbre les saveurs multiples. Francois Barras

Parmi les valeurs sûres du reggae sénégalais, celui de Pepe Diallo sera à écouter samedi soir (20h) sur la place Centrale de Lausanne. nadejdacreation

Oubliez le terme de «world music» qui longtemps classa au registre des musiques «d’ailleurs» toutes les sonorités africaines. Le décloisonnement numérique a achevé de rendre fluide la bande-son mondialisée, en un jeu d’échange permanent où un rappeur de Kinshasa nourrira l’inspiration d’un rappeur de Lausanne, et inversement.

Mais le grand mix musical ne s’est pas encore doublé d’une vraie rencontre entre les populations. C’est la conviction de Tidiane Diouwara, Lausannois d’origine mauritanienne qui s’affaire depuis 2016 à l’organisation du Lausanne Afro Fusions Festival, beau raout invitant sur la place de l’Europe et la place Centrale un menu bigarré de musiques principalement de l’Afrique de l’Ouest francophone, doublée d’ateliers de confection, de danse, de nourriture, etc. L’été dernier, porté par une dynamique heureuse qui rassemblait régulièrement 10’000 visiteurs en quatre jours au centre de Lausanne, l’association Cipina (centre d’information et de promotion de l’image d’une nouvelle Afrique) qui organise le festival a tenté le pari d’une édition sous Covid. Hélas, le score se révéla décevant.

«Notre association compte autant de Blacks que de Vaudois!» Tidiane Diouwara, directeur du Lausanne Afro Fusions Festival et du Cipina

Convaincue avec raison de son combat, elle remet le couvert du 22 au 25 juillet avec une programmation solide bien que moins internationale – l’occasion d’ouvrir ses scènes aux artistes africains installés en Suisse et en France voisine, peu représentés dans les festivals non spécialisés. Les journées sont établies autour de thématiques musicales larges – Sénégal et afrobeat jeudi (gratuit), reggae vendredi, rap samedi, latina (!) en clôture également gratuite dimanche. Le gros du programme est à découvrir le week-end, avec une vingtaine d’artistes par jour.

«Nous voulons donner une autre image de l’Africain que celle trop souvent véhiculée du dealer ou du trafiquant, explique Tidiane Diouwara. Notre mission est ultradémocratique, ouverte au plus grand nombre et à tous les âges afin que chacun se rencontre et se découvre. En période normale, nous aurions fait venir davantage de formations d’Afrique, mais vu le contexte sanitaire, on aura beaucoup de talents d’ici.»

Le contexte sanitaire, justement, placera ce 6e Lausanne Afro Fusions sous la férule du certificat Covid, condition d’entrée obligatoire mais gage de pouvoir se promener sans masque dans l’enceinte du festival. Lequel réclame une obole minuscule pour éponger l’année 2020, entre une thune et 10 francs selon la journée choisie. «Nous sommes la plus grande manifestation africaine du canton mais nous n’avons aucune subvention publique. Nous sommes en discussion avec la Ville, j’espère que cela débouchera sur un soutien.» La manifestation lausannoise compte sur les petites mains de son association très active, dont plus de 70 bénévoles pour l’aider à mettre sur pied le festival. «Autant de Blacks que de Vaudois!, précise Tidiane Diouwara. C’est très important que notre structure interne montre l’exemple de la mixité que nous encourageons.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.