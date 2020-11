Découverte archéologique – La place de Moudon abritait le second château des Estavayer La ville d’Estavayer fait l’objet d’un livre de la Société d’histoire de l’art en Suisse, rédigé par l’historien Daniel de Raemy, qui a découvert les traces du second château des Estavayer. Sébastien Galliker

Dans un ouvrage sur la ville d’Estavayer illustré par le photographe Yves Eigenmann (à gauche), l’historien Daniel de Raemy a réussi à situer le second château des Estavayer sur la place de Moudon, de laquelle on peut voir le château de Chenaux. JEAN-PAUL GUINNARD

L’histoire des seigneurs d’Estavayer était connue, mais pas vraiment les lieux où cela s’était joué dans la vieille ville médiévale. Grâce à l’historien Daniel de Raemy, la lacune est comblée. «On savait que les seigneurs d’Estavayer, qui logeaient au château de Motte-Châtel, construit dans les années 1100 et devenu une école, s’étaient divisés vers 1240. Et on savait aussi que la place de Moudon avait abrité des constructions par le passé. Je me suis souvent demandé où s’étaient installés les coseigneurs d’Estavayer, avant de pouvoir rassembler tous les morceaux», raconte l’historien rattaché au Service des biens culturels comme rédacteur Monuments d’art et d’histoire pour le Canton de Fribourg. La Société d’histoire de l’art en Suisse publie le fruit de ses recherches.