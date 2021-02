Élections communales vaudoises – La place de parc fait encore rêver Dans un sondage, l’Association transports et environnement montre que 50% des candidats aux municipalités restent favorables à la voiture, mais au vélo aussi. Lise Bourgeois

Aménager de la place pour les voitures (ici à Dorigny en 2016) reste une préoccupation dans les communes, mais surtout dans les zones rurales. Odile Meylan/A

À quelques jours des élections communales du 7 mars, l’Association transports et environnement jette un coup de projecteur sur les choix de mobilité. Un sondage a été adressé aux 2041 candidats pour les exécutifs des 302 communes vaudoises. Avec un taux de réponses de 24%, les résultats montrent que la voiture a encore ses droits sur le territoire vaudois mais que le vélo et les zones 30 sont aussi plébiscités.

Pour le Vert David Raedler, président de l’ATE Vaud, il faut observer que les réponses viennent de candidats des milieux urbains comme des milieux ruraux, ce qui pondère les résultats: «En milieu rural, il y a un soutien beaucoup plus important à la place de la voiture, parce que la connexion avec les transports publics et le potentiel pour le vélo sont plus limités qu’en ville.»