Lac de Neuchâtel – La place de tir lacustre reste sous surveillance Les échantillons prélevés par la Confédération en mars n’ont démontré aucune trace d’explosif Les résultats ne permettent cependant pas de tirer un bilan complet. Frédéric Ravussin

Le DDPS a effectué des prélèvements d’eau et de sédiments entre le 29 et le 31 mars dernier. JEAN-PAUL GUINNARD

La place de tir lacustre d’aviation de Forel (FR) reste sous surveillance. Exploité depuis 1928 pour des exercices militaires, le site, qui se trouve au cœur des réserves naturelles de la Grande Cariçaie, a fait l’objet d’un contrôle par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) au début du printemps. But avoué? Identifier un éventuel potentiel de pollution.

Les résultats obtenus ne sont pas inquiétants outre mesure mais «ne permettent toutefois pas de tirer un bilan complet», a communiqué Berne jeudi matin.

Prélèvements fin mars

Du 29 au 31 mars, des plongeurs du commandement «Demunex», spécialisé dans le déminage et l’élimination des munitions non explosées, avaient effectué des prélèvements d’eau et de sédiments dans la zone des cibles – un rectangle de 200 mètres par 250 mètres – à quelques brasses de la rive sud du lac de Neuchâtel – et également en amont et en aval du site, soit à Font et à Portalban, à des fins de comparaison.

Les analyses ont été confiées au Laboratoire de Spiez (BE), rattaché à l’Office fédéral de la protection de la population, pour ce qui est des analyses concernant des traces de métaux lourds et à la société zurichoise Bachema pour ce qui est des explosifs. Elles n’ont pas révélé la présence d’explosifs. Il faut savoir que depuis les années 50, tous les tirs effectués par les Forces aériennes l’ont été avec des projectiles inertes. Auparavant toutefois, des obus contenant des charges explosives étaient utilisés.

«Pour ce qui est de la concentration de métaux, les échantillons se situent dans une fourchette similaire aux analyses de 2015.» Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

S’agissant de la concentration en métaux – on parle ici de zinc et de cuivre dont des analyses datant de 2015 avaient montré une augmentation des concentrations – «les échantillons se situent dans une fourchette similaire», affirme le DDPS.

Le DDPS a procédé à des mesures de pollution sur sa place de tir de Forel (FR), dans la Grande-Cariçaie. Jean-Paul Guinnard

Si ces derniers ne révèlent pas un impact majeur, des discussions menées par Berne avec l’Office fédéral de l’environnement, les Cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, l’Association de la Grande Cariçaie et Pro Natura ont abouti à la conclusion qu’il fallait approfondir les investigations. Ces recherches complémentaires devraient permettre de clarifier les questions relatives aux effets sur la flore et la faune, ainsi que l’influence de la stratification des sédiments, qui restent en effet encore ouvertes.

La base aérienne a 100 ans

La localisation de la place de Forel a grandement contribué au développement de la base aérienne de Payerne, qui fête ce jeudi le 100e anniversaire de sa création. Aujourd’hui, elle est utilisée une dizaine de jours par année pour des exercices de tir des Forces aériennes, mais aussi pour d’autres types d’exercices militaires, tels des entraînements de survie dans l’eau destinés aux pilotes.

À noter que la conseillère fédérale Viola Amherd a chargé l’armée de reconsidérer la nécessité d’organiser des exercices de tir avec des avions de combat. En outre, la grande muette doit aussi élaborer pour l’été 2022 un concept qui explique comment les restes de munitions qui jonchent le fond du lac de Neuchâtel pourraient être éliminés.

