Si l’on n’y a plus vu de parade militaire au pas cadencé depuis belle lurette, la place reliant la gare d’Yverdon à son centre historique demeure le point de fixation d’âpres passes d’armes politiques. Dans l’expectative depuis l’avènement de la nouvelle Municipalité à majorité rose-verte, l’épineux dossier du parking souterrain de la place d’Armes ne demandait qu’à être rouvert pour raviver durablement les fronts.

Lire aussi Abo Stationnement à la place d’Armes Le maxiparking yverdonnois réduit de plus de moitié

Le sujet cristallise, on le sait, des visions de la société aux antipodes. D’un côté de la rue des Remparts, qui borde la place, les tenants d’un large usage des transports individuels motorisés – qui s’électrifient cependant à grande vitesse – pour faire vivre le commerce et autres services. De l’autre, les partisans d’un centre-ville libéré de la voiture, faisant la part belle à la mobilité douce et aux transports en commun pour apaiser, végétaliser et ainsi réagir à l’urgence climatique.

Refusant la facilité, la Municipalité a choisi l’option la plus drastique: 430 places souterraines quand les 730 de la fourchette haute des calculs auraient pu laisser place au compromis. La stratégie de défense de l’héritage des années Carrard par les municipaux PLR en minorité se réitère: la rupture de collégialité, comme pour le pôle culturel et sportif Sports 5. La gauche s’y était aussi résignée en 2019 dans l’affaire du journal «La Région», signe d’un dialogue politique qui tourne court ces dernières années dans la cité thermale.

On pourrait se prêter à rêver que dans un avenir pas trop lointain – une fois le parking souterrain format mini ou maxi et le vaste «Central Park» en surface réalisés – le nom de la place d’Armes puisse être questionné. La rebaptiser d’un titre moins belliciste, davantage en phase avec son usage devenu pacifique, pourrait-il inspirer ses élus?

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.