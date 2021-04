Urbanisme à Lausanne – La place du Tunnel deviendra un jardin ludique et familial La Ville propose de réaménager cet espace guère prisé des habitants en supprimant notamment les places de parc sur la partie sud. Coût: entre 300’000 et 500’000 francs. Laurent Antonoff

Lausanne, 13 avril 2021, la place du Tunnel (sud: en face du restaurant le Lausanne-Moudon) verra se construire de nouveaux aménagements provisoires ©Florian Cella/24Heures Florian Cella/24Heures

Soyons honnêtes: ce n’est vraiment pas la plus belle place de Lausanne. Comme elle se dessine aujourd’hui, elle n’invite en tout cas pas à la convivialité, réservée qu’elle est entièrement dans sa partie sud au stationnement des véhicules. Mais cela pourrait changer dès cet été. C’est en tout cas le énième souhait que la Ville formule pour la place du Tunnel, qu’elle rêve en un jardin ludique et familial. Coût de ce nouveau concept: entre 300’000 et 500’000 francs.

Et voici à quoi pourrait ressembler le sud de la place du Tunnel dès l’été prochain. Ville de Lausanne

La couleur est annoncée d’emblée: si le projet lausannois est accepté tel qu’il est présenté, et qu’il passe le cap de la mise à l’enquête publique, il n’y aura plus de parking pour les voitures sur la partie sud de la place, à savoir le triangle qui s’étale devant le restaurant Lausanne-Moudon. «Ces quelques dizaines de places seront en partie compensées sur la partie nord», promet Florence Germond, municipale de la Mobilité.

Petits îlots

Pour ce qui est des aménagements escomptés, la place sera organisée en petits îlots dont les fonctions seront «multiples et évolutives», comme des espaces de jeu et de détente ou des coins de verdure. «Une présence végétale marquée, complémentaire à celle des majestueux platanes existants, ainsi qu’un travail sur les revêtements de sol viendront valoriser et rafraîchir la place en réponse aux enjeux climatiques en milieu urbain», promet la Ville. Dans une ambiance plus «minérale», la partie nord bénéficiera d’un espace lui permettant d’accueillir des activités de quartier et des manifestations culturelles en lien avec l’édicule.

«Une présence végétale marquée, complémentaire à celle des majestueux platanes existants, ainsi qu’un travail sur les revêtements de sol viendront valoriser et rafraîchir la place en réponse aux enjeux climatiques en milieu urbain.» Ville de Lausanne

Côté circulation, afin d’apaiser le trafic tout en diminuant l’aspect routier des lieux, le passage en zones modérées devrait être privilégié autour de la place. Dans le détail, le tronçon routier au sud-est de la place (devant les bâtiments de la place du Tunnel aux numéros 3-6) serait ainsi transformé en zone piétonne, comme le restant de la place. Quant aux barreaux situés au nord-est (devant les bâtiments de la place du Tunnel aux numéros 8-15) et au sud-ouest (devant le Lausanne-Moudon), ils passeraient, eux, à un régime de 30 km/h. Une solution alternative sera également proposée pour les maraîchers et les taxis.

Les aménagements transitoires de la place du Tunnel s’inscrivent dans la continuité de la démarche participative «Riponne-Tunnel». Les résultats d’un concours urbanistique ont déjà été présentés en 2019. Florence Germond: «Ils nous serviront de ligne directrice pour l’avenir de cette place, qui demandera des crédits importants, de plusieurs dizaines de millions de francs.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.