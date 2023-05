Procès de Tariq Ramadan pour viol – La plaignante s’exprime sur ses liens avec l’humoriste Dieudonné Ce deuxième jour du procès est notamment consacré à l’audition de la victime présumée, qui accuse l’islamologue de violences sexuelles en 2008. Fedele Mendicino

L’humoriste Dieudonné arrive au Tribunal, ce mardi 16 mai. KEYSTONE

Coup d’envoi ce mardi du deuxième jour du procès de Tariq Ramadan accusé de viol sur une femme en 2008. Convoqué par la défense, l’humoriste Dieudonné a fait le déplacement ce matin au Palais de justice en compagnie de son avocat Me Pascal Junod. Résultat dû au calendrier de l’audience: la plaignante s’est donc exprimée, pour la première fois lors du procès, d’abord sur ses liens avec l’artiste avant même de parler du viol qu’elle a dénoncé: «Je suis agente artistique et donc j’ai eu affaire à lui à l’époque dans le cadre de mon travail mais ce n’est pas un ami. Il y avait un rapport de camaraderie. Peu après les faits me concernant, il est venu me demander si c’était vrai cette histoire avec Ramadan. Il avait les larmes aux yeux en me posant cette question. Je lui ai dit oui. Mais il n’a pas demandé de précisions.»

Dès 2011, les liens entre la plaignante et l’artiste se sont détériorés. «J’étais en désaccord sur deux-trois choses dans ces spectacles. Cela ne m’intéressait plus de travailler avec lui. Plus tard, je n’ai pas apprécié son soutien à Tariq Ramadan après le dépôt des plaintes contre lui.»

À 9 h 30, Dieudonné fait son entrée comme témoin dans la salle. Il est en djellaba bleue. À la hauteur de son épaule gauche est dessinée une carte de l’Afrique. «Vous êtes venu sans avocat», lui demande le président du tribunal. L’artiste se retourne, plisse les yeux et fait mine de chercher son défenseur de la salle déclenchant les rires de l’assistance.

Me Junod fait une entrée remarquée. L’audition débute: «J’ai connu Tariq Ramadan à mes spectacles et dans des rassemblements sympathiques. C’est plutôt un ami.» Quid de ses liens avec la plaignante? «Je l’ai connue dans le cadre du travail. Je n’ai pas entretenu de relations avec elle en dehors du travail. J’ai changé de producteur suisse et je l’ai moins vue.»

Le Tribunal lui présente une lettre anonyme accusant la plaignante de s’être vantée d’avoir eu une relation d’un soir avec Tariq Ramadan: «A l’issue d’un spectacle, Brigitte et moi nous discutions en groupe de nos enfants métis. Puis, le nom de Tariq Ramadan est arrivé dans la conversation. J’ai compris avec stupéfaction qu’il y avait eu une relation entre elle et Tariq Ramadan. Un de mes techniciens a dû la pousser pour qu’elle parle de cela. Elle a dit à un moment donné que c’était le coup d’un soir. Je l’ai sentie un peu gênée. Elle ne s’en est pas vantée.» Dieudonné situe ces faits vers 2017-2018.

En revanche, le témoin conteste avoir su qu’il y avait eu «un problème avec Tariq Ramadan» et d’en avoir parlé à Brigitte: «J’étais au courant de l’histoire du coup d’un soir mais une histoire d’agression ou de viol».

Les faits dénoncés à la justice Afficher plus Dans sa plainte Brigitte raconte qu’en 2008 Tariq Ramadan, après plusieurs échanges sur les réseaux sociaux, lui a proposé d’aller boire un café dans un hôtel près de la gare Cornavin. Le soir du 28 octobre 2008, ils se voient et discutent dans une salle de l’établissement hôtelier de la rue de Lausanne. La femme, âgée alors d’une quarantaine d’années, affirme que leur discussion a été interrompue à un moment donné par le réceptionniste, qui les invite à quitter les lieux. Ils montent dans la chambre de Tariq Ramadan pour continuer à bavarder. Ce dernier déclare être monté seul. Brigitte, selon lui, aurait ensuite frappé à sa porte. Elle l’accuse de l’avoir poussée sur le lit et de l’avoir giflée et agressée sexuellement plusieurs fois, avant qu’elle ne quitte la chambre au petit matin. Dans son acte d’accusation, le Ministère public qualifie ces faits de viols et de contrainte sexuelle commis avec cruauté.

