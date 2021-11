Industrie du live – La planète pop se mire dans la bulle de ses hologrammes Depuis plus de 20 ans, les stars décédées de la musique composent un terrain d’expérimentation fertile à la mise en spectacle virtuelle. De nouvelles pratiques commerciales destinées moins à la scène qu’aux possibilités de la réalité augmentée. Francois Barras

ABBA en 2021, hologrammes de ce à quoi les Suédois ressemblaient vers 1983… Ce sont eux que l’on verra danser et chanter à Londres dès le printemps prochain, pour le «retour» du groupe, qui publie un nouvel album. DR

Malgré toutes les ressources surnaturelles dont on veut bien les parer, les pop stars conservent un défaut très humain: elles meurent. Les plus fameux spécimens ayant éclos entre les années 1960 et 1980, la majorité dépasse désormais les 70 ans et ira mathématiquement agrandir par pelletées régulières le cimetière des gloires disparues.

Disparues, mais pas oubliées. La nostalgie ne s’est jamais aussi bien accommodé de l’économie multimédia, et vice versa – pour preuve la martingale des biopics cinématographiques, dont le lénifiant mais monumental succès de «Bohemian Rhapsody» sur Queen en 2018. Le catalogue des artistes décédés constitue un trésor d’un potentiel inédit depuis que les technologies de diffusion numériques permettent aux ayants droit de «travailler» des anciennes chansons avec une fluidité et une précision algorithmique sans pareille, de la pub aux séries télé en passant bien évidemment par les plateformes d’écoute en ligne.

Dans cette optique, la technologie dite «hologramme» prend une dimension nouvelle, bien loin du gadget scénique de ses débuts – à l’image d’Henri Dès capturant sa performance afin de la faire revivre, à court ou moyen terme, dans la réalité augmentée et infinie des plateformes virtuelles. Là se trouvent le défi technique et le pari économique des hologrammes à la sauce pop: inviter dans son salon les stars mortes ou vivantes de la musique, du sport, de la politique ou de la mode via des interfaces de réalité augmentée, ce «metaverse» dont Facebook a déjà claironné l’émergence prochaine.

Au registre musical, les expérimentations les plus spectaculaires ont toutefois eu lieu dans le cadre traditionnel de la salle de spectacle. Petite chronologie sélective.

Elvis: The Concert (1997)

Pas d’hologramme ici, mais des vidéos d’archive d’Elvis Presley sur lesquelles ses musiciens de la période Las Vegas jouaient en direct. Sa piste vocale avait été extraite des bandes sonores de l’époque, son image accompagnait sur grands écrans ses instrumentistes présents sur scène.

Vécu en 2001 au Hallenstadion de Zurich, l’effet était d’autant plus bluffant que le groupe jouait fort et bien et, surtout, que l’émergence quelques années plus tôt des écrans géants dans les salles de concert et les festivals avait déjà habitué l’œil à moins regarder la scène que ces panneaux vidéo.

Fructueux, cet hommage au King continue d’exister en de multiples tournées mondiales, remplaçant mort après mort les cadors de l’époque (dont le batteur Ronnie Tutt, disparu le 16 octobre dernier) par des formations aussi problématiques qu’un orchestre symphonique.

Tupac Shakur, Lollapalooza Festival (2012)

C’est de l’avis unanime l’acte fondateur du concert «hologrammé». Soit la «résurrection» surprise du rappeur 2Pac, mort par balles seize ans plus tôt, au festival américain Lollapalooza devant 75’000 spectateurs. Comme tous les spectacles de ce type depuis lors, il s’agissait bien moins d’un hologramme que d’un habile jeu de miroirs et de lumières «matérialisant» sur scène une projection de l’artiste travaillée numériquement selon les innovations de l’industrie cinématographique.

Tout comme l’animation 3D du monstre Gollum dans «Le seigneur des anneaux», des capteurs avaient été posés sur un modèle reproduisant en studio les gestes et poses de 2Pac, tandis que son visage était reproduit par ordinateur. La conjonction d’une illusion d’optique vieille du XIXe siècle – dite du «Fantôme de Peppers», du nom de l’ingénieur qui en popularisa l’utilisation au théâtre – et des capacités informatiques ont ainsi permis à Snopp Dogg d’accompagner son acolyte sur scène.

Dio Returns (2016), The Bizarre World of Frank Zappa (2019)

Féru de technologies, Frank Zappa aurait déjà repéré le potentiel des hologrammes avant sa mort en 1993, promet son fils Ahmet. Ce dernier codirige la société Eyelussion qui propose la reproduction d’un concert du freak à moustaches: les critiques parues relèvent un public sexagénaire remplissant aux deux tiers des salles de 1500 places et des fans très enthousiastes dans la salle ou très remontés sur le Net.

Idem pour Ronnie James Dio, le premier hard rockeur mort à être parti en tournée sous l’impulsion de sa veuve. Là aussi, les avis oscillent entre joie et indignation. La tournée est pour l’instant à l’arrêt. En juillet dernier, Wendy Dio déclarait: «Je pense que les fans préféreraient voir le vrai Ronnie plutôt qu’un hologramme.»

Amy Winehouse, Withney Houston (2021)

Combien de temps dure un deuil? En 2016, le projet de faire revivre en scène Amy Winehouse seulement cinq ans après son trépas a provoqué un tollé et mis l’idée en berne. Idem pour Whitney Houston, disparue en 2012.

Dignité sincère ou querelles d’ayants droit? Une entente a finalement été trouvée entre héritiers et BASE Hologram, la société leader sur le marché, et l’hologramme de la diva black chante à Las Vegas depuis le 26 octobre dernier, pour 150 prestations. Son duo avec Christina Aguilera en finale de The Voice n’a pas été la moindre des publicités – adaptant à la télévision une technologie déjà éprouvée au cinéma, par exemple dans Podium en 2004, quand Benoît Poelvoorde poussait la chansonnette au piano avec Cloclo.

ABBA Voyage (2022)

Quatre stars bientôt octogénaires qui n’avaient plus chanté ensemble depuis 1983, 160 caméras pour capturer 15 chansons, 5 semaines de tournage, près de 1000 artistes techniciens à travers le monde à avoir bossé sur le show… le «Voyage» d’ABBA prendra place à Londres l’an prochain, odyssée surtout temporelle puisque les hologrammes du quartette suédois les présenteront dans leur éclatante jeunesse et un best of de leurs tubes qui devrait peu puiser dans le nouvel album accompagnant l’événement, publié aujourd’hui.

Les nostalgiques ne sortiront-ils pas plus attristés encore de ce bain de jouvence virtuel? Le compositeur Benny Andersson n’y croit pas. «Ce que vous allez voir en venant à ce concert… c’est nous!» Mouais…

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle.

