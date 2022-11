Plus de 220’000 francs – La plaque «ZH 100» affole les enchères La plaque zurichoise avec le numéro 100 pourrait devenir la plus chère du pays. Zurich engrange des millions par an grâce aux ventes publiques de plaques. Et ailleurs? Gabriel Sassoon - Zurich

Qui dit mieux? Les prix flambent pour la plaque «ZH 100», présentée ici par le ministre zurichois Mario Fehr. DR

Les adeptes de voitures et de numéros d’immatriculation ont les yeux rivés vers Zurich, où les enchères s’envolent pour deux lettres et trois petits chiffres: «ZH 100». Mardi, «Ljabinot001» tenait la main avec 221’200 francs! Il reste encore à la concurrence quelques heures pour surenchérir. Mercredi, à 19 h tapantes, on saura qui remporte la mise et pour combien. Et s’il s’agit d’un nouveau record suisse.