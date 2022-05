Action citoyenne vaudoise – La plateforme «agissons-ch.org» voit le jour Un site Internet soutient l’idée d’entreprendre des vagues d’initiatives populaires, construites autour d’un plan de changement de société.

La plateforme citoyenne doit permettre aux citoyens de choisir parmi 18 propositions trois thèmes qui feront l’objet d’un lancement d’une initiative populaire vaudoise (photo prétexte). KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Une nouvelle plateforme d’action citoyenne en ligne a vu le jour: agissons-ch.org. Jusqu’au 17 juin, elle met en consultation populaire 18 propositions politiques visant à un changement de société. Les trois mesures qui auront récolté le plus de points seront transformées en initiatives populaires vaudoises.

«Ag!ssons» vise à unir tous les citoyens inquiets en lançant un appel pour un plan d’urgence démocratique, écologique et social, expliquent mardi dans un communiqué les initiateurs du projet Steven Tamburini, ancien gréviste du climat et Victor Cannilla, ex-trader algorithmique et consultant du Boston Consulting Group.



Lire aussi: Abo Entre confort, écologie et prix Les piscines vaudoises se mettent au chauffage vertueux Abo Hébergement d’urgence Les militants évacuent le campement de Beaulieu sous pression policière Abo Accueil d’urgence à Lausanne «Quand on ferme le Répit, des personnes disparaissent» Fort pour l’heure de 920 signataires et 96 bénévoles, «Ag!ssons» soutient l’idée d’entreprendre des vagues d’initiatives populaires, construites autour d’un plan de changement de société. Les 18 propositions politiques s’inscrivent en effet dans trois piliers: la démocratie, l’écologie et la solidarité internationale. Casser l’immobilisme Parmi les thèmes qui pourraient potentiellement devenir des initiatives populaires, la semaine de quatre jours, des mesures sur les loyers, un revenu de transition écologique. Ou encore sept jours de formation obligatoire pour toutes les personnes élues, des moratoires locaux sur la 5G et la fin des exemptions fiscales «aberrantes» accordées aux holdings de multinationales, décrivent les co-initiateurs. «Nous voulons montrer des alternatives, donner du courage, casser l’immobilisme», souligne Victor Cannilla, cité dans le communiqué. «Nous sommes les co-initiateurs d’une dynamique originale, mais ce sont les individus qui doivent se saisir de l’outil qu’est «Ag!ssons» pour définir leurs priorités et influencer le cours des choses», ajoute Steven Tamburini. Ouvert à tous Chaque citoyen peut participer jusqu’au 17 juin indépendamment de son âge, de sa nationalité, de son canton. Les trois mesures préférées seront ensuite transformées en initiatives populaires vaudoises. En parallèle, deux initiatives sont déjà en cours d’élaboration: l’une porte sur l’instauration d’une chambre citoyenne permanente vaudoise, l’autre sur la protection de l’agriculture et la démocratisation de l’accès à une alimentation saine et locale.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.