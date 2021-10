Sécurité informatique – La plateforme «orientation.ch» est victime d’une cyberattaque Le site incontournable en matière d’orientation, qui propose entre autres une bourse des places d’apprentissage aux Vaudois, ne répond plus. Caroline Rieder

L’attaque essuyée par la CSFO, qui gère le site orientation.ch ne vise pas le vol de données, juste à surcharger le système. KEYSTONE

Depuis près d’une semaine, le site orientation.ch n’est plus accessible. En cause, une nouvelle cyberattaque qui a débuté vendredi 1er octobre à 14 h. Contrairement à ce qui s’est passé à Rolle, le CSFO, le centre suisse de la formation et de l’orientation professionnelle qui gère la plateforme, a joué la transparence en indiquant dès le premier jour sur son site être victime d’une «attaque ciblée». Il collabore depuis avec le Centre pour la cybersécurité de la Confédération, et a déposé une plainte contre X auprès du Canton de Berne.

Le site orientation.ch est incontournable en Suisse en matière de choix professionnel. Il reçoit 8 à 10 millions de visites par an. Vaud le finance en partie, comme les autres Cantons. «Cette mise à l’arrêt est ennuyeuse du fait de l’importance de cette plateforme pour l’information sur l’orientation scolaire et professionnelle, mais aussi parce qu’elle fournit une base de données nationale sur les places d’apprentissage proposées», remarque Lionel Éperon, directeur général de l’enseignement postobligatoire du canton de Vaud.