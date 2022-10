Entre décembre 2020 et août 2022, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,8%. En revanche, les salaires font du surplace. Résultat: notre pouvoir d’achat est en chute libre. Et cela ne va pas s’arranger: les primes d’assurance maladie vont flamber (+6,1% en moyenne pour Vaud pour 2023), les charges locatives et les prix de l’électricité et de l’énergie explosent.

Il est donc impératif que les collectivités publiques, tout comme les employeurs du secteur privé, compensent au moins la récente hausse du coût de la vie. Une telle exigence est tout sauf déraisonnable: il n’est pas question d’une augmentation des salaires réels, juste de retrouver notre pouvoir d’achat.

«Notre revendication est, de surcroît, largement finançable.»

Or, le Conseil d’État vaudois a prévu, au budget 2023, un montant qui correspond, selon les estimations, à une indexation des salaires de 1,2% pour les secteurs concernés (environ 80’000 salarié∙e∙s dans le canton). C’est donc trois fois moins que ce qui serait nécessaire!

Le Syndicat des services publics (SSP) et les autres organisations du personnel de la fonction publique et du parapublic (santé parapublique et secteur social subventionné, entre autres) ont ainsi décidé de se mobiliser pour défendre le pouvoir d’achat: un rassemblement est prévu à Lausanne le 13 octobre prochain.

L’indexation des salaires n’est ni un privilège ni un cadeau des employeurs. Elle est nécessaire pour que notre salaire conserve simplement sa valeur. La non-compensation de l’inflation a bien sûr des conséquences encore plus négatives pour les salaires du bas de l’échelle: dans la logistique, l’administration, dans les soins, dans le nettoyage et dans de nombreux autres métiers des secteurs public et parapublic, une telle baisse n’est simplement pas supportable.

En faveur du pouvoir d’achat

Nous ne demandons pas la lune: les sommes en jeu n’ont rien à voir avec la progression du patrimoine accumulé par les personnes possédantes, qui ont bénéficié, ces quinze dernières années, d’un cadeau fiscal après l’autre aussi bien au niveau cantonal qu’au niveau fédéral (défiscalisation des dividendes, baisse massive de l’impôt sur les bénéfices, introduction de «boucliers fiscaux», etc.).

Notre revendication est, de surcroît, largement finançable. Dans le canton de Vaud, sur les dix derniers exercices comptables, les excédents cumulés dépassent en effet les six milliards de francs. Il y a donc largement de quoi garantir l’indexation complète des salaires! Il y va non seulement du pouvoir d’achat de toutes celles et tous ceux qui font vivre le service public, mais aussi de la qualité des prestations à la population, dans les hôpitaux, les EMS, les écoles, etc.

L’indexation des salaires est bien une nécessité, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

David Gygax Afficher plus Secrétaire syndical SSP Vaud.

