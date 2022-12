Phénomène météorologique – La pluie givrante sème la pagaille sur les routes vaudoises La pluie verglaçante qui s’est abattue sur le canton a entraîné une quarantaine d’accidents. Sébastien Galliker

Sur la quarantaine de collisions dénombrées par la police cantonale vaudoise, une vingtaine se sont déroulées sur les autoroutes, comme ici à Bavois. Christian Bardet

Carambolages, sorties de route et retard sur des lignes de transports publics, mais heureusement pas de blessés graves. Tel est, en début d’après-midi, le bilan dressé par la police cantonale vaudoise après l’épisode de pluie verglaçante qui a traversé le canton de Vaud, dans la journée. L’est et le centre du canton ont notamment été touchés.

«De 8h à 14h, nous avons été appelés pour une quarantaine d’accidents routiers, dont une vingtaine sur les autoroutes.» Florence Frei, porte-parole de la police cantonale

«De 8h à 14h, nous avons été appelés pour une quarantaine d’accidents routiers, dont une vingtaine sur les autoroutes. La majorité de ces collisions n’ont engendré que des dégâts matériels avec seulement quatre blessés légers à ma connaissance», explique Florence Frei, porte-parole de la police cantonale. Dans l’après-midi, les conditions climatiques semblaient revenir à la normale.

Bus à l’arrêt

Auparavant, ces chutes de pluie gelée ont notamment touché les transports publics de la région Morges-Bière-Cossonay. Selon le site du quotidien «La Côte», des bus sont restés «à l’arrêt car certaines routes sont impraticables». Une ligne a aussi été paralysée par deux camions accidentés sur le chemin.

«Avec l’arrivée d’air plus doux en altitude, mardi en fin de journée, la neige va se transformer en pluie, ce qui pourrait engendrer de la pluie verglaçante.» MétéoSuisse

MétéoSuisse avait prévu ce phénomène de pluies verglaçantes. «Avec l’arrivée d’air plus doux en altitude, mardi en fin de journée, la neige va se transformer en pluie. À ce moment, la température pourra encore être négative en plaine, ce qui pourrait engendrer de la pluie verglaçante», annonçait l’Office fédéral de météorologie et de climatologie depuis lundi sur ses diverses plateformes.

De son côté, la police cantonale vaudoise a aussi rappelé les automobilistes à une certaine prudence. «Le premier conseil à donner est de s’abstenir de prendre la route en de pareilles conditions. Et si un déplacement s’avère obligatoire, une conduite prudente et adaptée aux conditions est à privilégier», précise Florence Frei. Il s’agit donc de réduire sa vitesse de circulation et d’augmenter les distances de sécurité.

