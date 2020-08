Un métier oublié – La plus grande cloche de l’abbaye de Montheron a jailli des flammes Trois spécialistes sont venus directement des Pays-Bas pour faire découvrir cet artisanat ancien à un public conquis ce week-end. Karim Di Matteo

Les curieux ont pu assister samedi soir à un spectacle peu banal: la fonte d’une cloche à l’air libre. En l’occurrence, il s’agit de la plus grande des 52 qui composeront le carillon de l’abbaye de Montheron. Jean-Paul Guinnard La fonte de la cloche de bronze de 400 kilos. Jean-Paul Guinnard Et le résultat final. Jean-Paul Guinnard 1 / 5

À peine arrivé devant l’abbaye de Montheron, samedi en début de soirée, que déjà l’odeur forte de la fumée se fait sentir. À l’extérieur, entre la salle des fêtes, l’auberge et l’abbaye, la plus grande cloche du futur carillon, plus de 400 kg et 87 cm de diamètre, sera fondue à la nuit tombée par des représentants de la fonderie de cloches Reiderland de Finsterwolde, aux Pays-Bas. Avec la Belgique, les deux pays ont inventé l’instrument et sont donc experts reconnus dans cet artisanat ancien.