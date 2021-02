Exploration spatiale – La plus jeune astronaute US sera une rescapée du cancer Une fusée Falcon 9 de SpaceX affrétée par un jeune milliardaire américain lancera en orbite, vers la fin de l’année, la première rescapée d’un cancer pédiatrique qui a toujours rêvé de découvrir l’espace.

Hayley Arceneaux «se pose plein de questions: «qu’est-ce que je vais manger, est-ce qu’on peut avoir du maquillage dans l’espace?» Hôpital pédiatrique St Jude de Memphis/www.stjude.org

Hayley Arceneaux, 29 ans, va non seulement devenir d’ici la fin de l’année l’une des premières «touristes spatiales» à voler sans la présence d’un professionnel, mais sera aussi du même coup la plus jeune astronaute américaine et la première rescapée d’un cancer pédiatrique à être lancée en orbite.

En raison du cancer des os contracté alors qu’elle était encore enfant, elle porte des tiges d’acier dans la jambe gauche, ce qui dans un passé encore récent aurait suffi à réduire à néant ses rêves d’espace.

C’était sans compter Jared Isaacman, jeune milliardaire américain passionné d’exploration spatiale, qui a affrété à ses frais une fusée Falcon 9 de SpaceX et décidé d’accueillir à bord trois autres personnes.

La première élue de cette mission sans précédent, baptisée Inspiration4 et qui doit décoller fin 2021, est Hayley.

Soignée par l’hôpital pédiatrique

La jeune femme a été soignée dans son enfance par l’hôpital pédiatrique St Jude de Memphis (Tennessee), spécialisé dans les maladies infantiles et notamment les cancers, une institution pour laquelle Jared Isaacman espère lever quelque 200 millions de dollars dans le cadre de la mission spatiale.

«J’ai reçu un appel téléphonique surprise début janvier. (...) On m’a expliqué l’idée de la mission et, en gros, on m’a demandé: «Est-ce que tu veux aller dans l’espace?», se souvient Hayley Arceneaux.

«J’ai immédiatement dit: «Oui, oui absolument!», explique à l’AFP la jeune femme, qui travaille aujourd’hui pour ce même hôpital, en tant qu’assistante médicale.

Enfant, elle avait visité le centre de la Nasa à Houston (Texas). «Bien sûr, j’avais voulu devenir astronaute. Mais ensuite, quelques mois plus tard, on m’a diagnostiqué un cancer et ça a vraiment changé mon univers», confie-t-elle.

«Jusqu’à présent, les astronautes devaient vraiment être physiquement parfaits. Ce n’est pas une catégorie à laquelle j’appartiens à cause des opérations que j’ai subies pour ma jambe. Et l’une des choses qui m’enthousiasment tellement dans cette mission, c’est que ça ouvre les voyages dans l’espace à tout le monde», souligne Hayley.

«Avoir de grands rêves»

«Etre la plus jeune Américaine à aller dans l’espace est un grand honneur mais honnêtement, ce qui me plaît le plus, c’est d’être la première rescapée d’un cancer pédiatrique à aller dans l’espace, ce que ça va signifier pour les gamins qui sont en train de se faire soigner pour un cancer», ajoute-t-elle.

«J’aimerais inciter mes patients à avoir de grands rêves et à ne pas s’imposer de limites. Et j’espère vraiment leur montrer que tout est possible», lance Hayley.

Les deux derniers membres de la mission seront un donateur de la collecte de fonds organisée pour St Jude, tiré au sort, et une personne souhaitant lancer une entreprise pour «changer le monde», sélectionnée par un jury.

Ils devraient être connus le mois prochain et commencer dans la foulée leur entraînement avec Jared Isaacman et Hayley. «D’abord, nous allons faire de la centrifugeuse, pour préparer notre corps à la force gravitationnelle» encaissée durant le lancement de la fusée, explique cette dernière.

«Du maquillage dans l’espace?»

En attendant, la jeune femme «se pose plein de questions: «qu’est-ce que je vais porter dans l’espace, qu’est-ce que je vais manger, est-ce qu’on peut avoir du maquillage dans l’espace?»

«Beaucoup de questions idiotes comme ça mais aussi comment la fusée va décoller, comment va-t-on tourner en orbite autour de la Terre?", ajoute-t-elle. La mission, programmée pour la fin de l’année, est prévue pour durer plusieurs jours, et les touristes spatiaux effectueront en orbite basse un tour de la Terre toutes les 90 minutes.

A l’issue de la mission, la capsule Dragon, le même modèle que celle qui a réussi en novembre dernier à mettre en orbite quatre astronautes en route vers la Station spatiale internationale, fera son entrée dans l’atmosphère pour un amerrissage au large des côtes de la Floride.

AFP