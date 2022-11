Syndic démissionnaire à Mauraz – La plus petite commune du canton tient son candidat Un volontaire pour la syndicature est sorti du bois. La question de l’avenir de la microcommune se pose tout de même. Sarah Rempe

La Municipalité de Mauraz au grand complet. De g. à dr: Frédéric Pfeiffer, Reto Zehnder (syndic démissionnaire) et Claude Schaer. 24HEURES

C’était l’inquiétude numéro un du syndic Reto Zehnder au moment d’annoncer sa démission de l’Exécutif: lui trouvera-t-on un successeur? L’heureux élu a mis du temps à sortir du bois, mais Morin Rochat s’est finalement porté volontaire pour le plus grand bonheur du démissionnaire. «Les enveloppes de vote sont déjà au greffe pour le dépouillement et il n’est pas certain qu’il obtienne la majorité absolue, explique celui qui démissionnera de ses fonctions à la fin de l’année. Mais ce n’est pas grave, car il se proposera pour le second tour et sera élu tacitement mardi.»

La problématique de renouvellement des membres du collège exécutif peut être récurrente dans certaines localités, mais, à Mauraz, son importance est décuplée du fait que la Municipalité ne fonctionne qu’avec trois élus, soit le minimum légal. La fusion avec le village voisin de L’Isle paraît inéluctable.

«Ça arrivera, c’est acquis pour tout le monde ici, assure le municipal Claude Schaer. Je suis à titre personnel favorable à ce processus, mais c’est quelque chose qui se prépare et qui demande un peu de temps quand même.»

