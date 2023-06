Sa seule présence explique le nombre de médias présents au glacier des Diablerets. L’architecte Mario Botta a presque occulté son œuvre, ce restaurant à son nom qu’il va contribuer à faire renaître après l’incendie qui a ravagé le site du Scex Rouge, à Glacier 3000. Les images spectaculaires du brasier ont marqué les esprits en septembre dernier.

Son «diamant sur la montagne», comme il l’avait surnommé dans une interview à «24 heures» à l’époque de sa première vie en 2001, a eu chaud. Assurément, la station sommitale vaudoise est un joyau dans le panorama touristique régional et un produit d’appel de premier choix bien au-delà de nos frontières. La reprise de la société exploitante en 2005 par trois nouveaux actionnaires a été bénéfique au terme d’un parcours tortueux ponctué d’une faillite. Depuis, le site de Glacier 3000 ne s’est jamais profilé aussi bien à l’international et son offre s’est diversifiée (Alpine Coaster, Peak Walk et, tout récemment, le Black Wall, l’une des pistes les plus pentues au monde).

Mais la vraie plus-value reste le nom de son père spirituel. Une question d’identité, tout simplement. On ne changera d’ailleurs pas outre mesure l’aspect extérieur du bâtiment du moment que la structure a résisté aux flammes (merci la promptitude des hommes du feu). Au-delà de la notoriété de l’architecte et l’avantage marketing indéniable d’une telle paternité, le lien émotionnel est évident entre le créateur et sa créature, même si le Tessinois, 80 ans, dit avoir vieilli. Dans le bon sens du terme, s’entend, en tenant compte des évolutions sociétales et de consommation et «de notre manière d’être des humains sur cette Terre».

Sur le papier, le Botta nouveau sera donc plus sûr et plus pratique pour ses clients, mais également plus écologique. De là à dire que l’incendie de cet automne fut un mal pour un bien, il y a un pas délicat à franchir, mais l’occasion est au moins bonne à saisir pour que le «diamant» vaudois continue de chatoyer. Quand bien même un site hors-norme à 3000 mètres d’altitude appelle des factures hors-norme aussi quand les choses tournent mal: 23 millions, l’une des plus dodues de l’histoire de l’Établissement cantonal d’assurance.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.