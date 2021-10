Des pastilles à la cocaïne aux tests Covid – La plus vieille officine de Lausanne célèbre 175 ans de pharmacie À Saint-Laurent, une vitrine d’objets historiques, installée par l’ancien gérant et l’actuel, raconte l’activité d’un des plus anciens commerces de la ville. Gregory Wicky

Samih Challal (à gauche) est gérant de l’officine de Saint-Laurent, ouverte en 1846. Jacques Charnaux, fou d’objets de pharmacie historiques, a occupé le poste durant trente-quatre ans. 24heures/Odile Meylan

Moule à suppositoires maison, boîtes de pastilles antalgiques à la cocaïne ou de cigarettes médicinales pour lutter contre l’asthme, pèse-bébés d’un autre âge… Ces jours, les passants de Saint-Laurent se régalent d’une vitrine croquignolette lorsqu’ils passent devant la pharmacie de la place. La petite expo est la création de Samih Challal, gérant de l’officine, et de Jacques Charnaux, qui occupa avant lui le poste pendant trente-quatre années. Une façon de célébrer les 175 ans de l’établissement et le chemin accompli dans le domaine.

Si rien ne reste des aménagements d’époque, «c’est la plus ancienne pharmacie de Lausanne encore en activité à son emplacement original, confirme l’aîné des deux apothicaires. Elle a été ouverte par Adolphe Feyler en 1846. C’était l’époque où les premiers règlements apparaissaient pour différencier les pharmacies des épiceries… Elle a toujours été dans cet immeuble, même si son adresse a changé plusieurs fois. ça en fait aussi un de plus anciens commerces de Lausanne.»

Les objets présentés sont la pointe de l’iceberg d’une folle collection, cumulée sur plus de quarante ans de brocantes ou de fermetures de pharmacies: «J’ai plus de 1000 flacons anciens, des ordonnanciers, des vieilles seringues, évoque Jacques Charnaux… Je peins aussi ces panneaux de bois, basés sur des boîtes anciennes.»

Le restant de l’anthologie, il le répartit entre sa maison et les étages de la pharmacie, «Je suis allé voir le Musée de la pharmacie de Lisbonne, et sérieusement, leur collection n’était pas plus impressionnante, s’épate Samih Challal. C’est sûr que Jacques est un personnage. Une figure dans le monde de la pharmacie.» «Il taquine: «Quelle place ça prend chez toi, ces objets? Tout un étage? Il faut demander à sa femme ce qu’elle en pense!»

La complicité des deux hommes fait plaisir. Ils se sont rencontrés lorsque Samih Challal a effectué ici ses stages d’étudiant en pharmacie. «Il m’a fait immédiatement confiance, ça m’a touché», relate le cadet, 30 ans. «J’ai su au moment où il est entré que c’était quelqu’un de bien, se souvient l’ancien patron. Je viens d’un milieu ouvrier, j’ai pu faire une jolie carrière grâce à des gens qui m’ont donné ma chance.»

Après la fin de ses études, Samih Challal a fait une année et demie à la pharmacie très animée de la gare Cornavin à Genève – «c’était chaud!» – avant de revenir ici en 2018 et de reprendre les rênes deux ans plus tard, à la retraite de son mentor. À noter que ce dernier n’a pas totalement raccroché la blouse: il effectue encore régulièrement des remplacements à Saint-Laurent.

Tous deux évoquent un métier en évolution, avec notamment un accent sur les prestations effectuées sur place, comme les tests ou les vaccins. On retrouve chez chacun un amour pour cette activité riche, un peu hybride. «Jeune homme, j’ai tout de suite été attiré par le fait qu’il y avait un côté scientifique, et un autre de rapport avec les clients», raconte l’aîné. Son successeur parle plus volontiers de «patients»: «Nous sommes un centre de compétence, la porte d’entrée vers le monde médical. On répond aux questions, on guide, on oriente.»

Le jour de notre visite, une femme se faisait soigner la main dans les locaux suite à une coupure. «On peut aussi avoir des personnes qui ont fait une chute, une crise d’épilepsie dans la rue, poursuit Samih Challal. Être là pour eux, ce côté humain, c’est très important pour moi.» L’officine semble être entre de bonnes mains pour les décennies à venir.

