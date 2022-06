«La Suisse trait sa vache et vit paisiblement. Sa blanche liberté s’adosse au firmament.» Comme Victor Hugo, dans ces vers tirés de «La légende des siècles» (1859), les auteurs ont été nombreux à louer la beauté des cimes, la vie fruste sur l’alpe, les panoramas du Léman. Cet imaginaire romantique a influencé durablement la manière dont la Suisse romande a considéré ses propres poètes et poétesses. Évoquent-ils la nature que l’on pense volontiers, hors du sérail universitaire, à une poésie romande une et indivisible chantant le terroir.

Mais n’est-ce pas une vision venue de Paris, une capitale littéraire qui a forgé dans les années 60 des DOM-TOM poétiques débutant dès le périphérique? Une étiquette dont les poètes et poétesses de Suisse romande peuvent aisément s’affranchir. Antonio Rodriguez, professeur à l’UNIL (et poète lui-même), montre d’ailleurs dans un essai que les auteurs l’ont fait depuis longtemps, n’en déplaise à Paris.

Que l’on songe à Blaise Cendrars, dont la fureur du monde nouveau gonflait les vers d’onomatopées imitant les bruits du progrès, à Gustave Roud élevant l’univers paysan du Jorat contre le mythe alpestre, ou à Philippe Jaccottet cherchant le sens derrière une réalité fragmentée. Davantage qu’une proximité du lieu de naissance, ces créateurs ont en commun d’avoir ausculté un environnement proche ou lointain changeant sans cesse depuis l’essor de la modernité. Chacun à sa manière a été visionnaire.

Ce n’est pas Anne Perrier qui contredira cette attention particulière au monde. Si la Lausannoise convoque des images d’abeilles ou de fleurs, c’est bien davantage pour interroger que pour célébrer. Avec une reconnaissance tardive pour l’auteure qui a traversé le siècle dernier, mais dont l’œuvre a inspiré de nombreuses poétesses romandes.

Car le terreau est vivace, que l’on songe à Sylviane Dupuis, José-Flore Tappy, Laurence Verrey, Claire Genoux ou Pierrine Poget. Mais ce fief très masculin au XXe siècle n’est pas devenu un bastion féminin pour autant: Laurent Cennamo, Thierry Raboud ou Antonio Rodriguez lui-même incarnent cette relève. Dans un monde globalisé où il n’est plus question du simple rapport à Paris, chacune et chacun trace son sillon poétique unique, sans se soucier des frontières.

