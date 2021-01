Voile – La poisse continue de poursuivre Alan Roura Alan Roura croyait avoir réparé «La Fabrique» mais il a été rattrapé par un déréglage du système de quillage. «Je ne suis plus à 100% en course», déplore le Genevois. Sport-Center/AFP

Alan Roura doit encore se battre avec son bateau. Pierre Bouras/La Fabrique

Alan Roura n’en finit pas de jouer de malchance et de se battre avec son bateau. Après une importante fuite d’huile au niveau du vérin bâbord du système hydraulique (28 novembre), une entrée d’air qui entraînait l’arrêt du système d’angulation de quille (26 décembre), «La Frabrique» est en proie désormais à un déréglage complet de son système de quillage, provoquant des pannes aussi régulières qu’aléatoires. Face à ces bugs répétés, le skipper genevois est obligé de réinitialiser le tout dès que nécessaire.

Après 48 heures de tests et de tentatives de réparation et en concertation avec son équipe à terre et le constructeur des vérins, l’origine de ce dysfonctionnement reste inconnue. « L’air qui est entré dans le système créé beaucoup d’émulsions avec l’huile du système, explique Cyril Enjalran, Boat Captain via le site officiel du projet. Le mécanisme est donc déséquilibré et le manque de pression ne permet pas toujours à la quille de rester en place lorsqu’elle est angulée.» Ce «recentrage» de la quille complètement involontaire et inopiné ne menace pas l’intégrité du bateau mais oblige Alan Roura à composer sans trop solliciter ce réglage.

«Je ne suis plus à 100% en course, c’est dur à accepter, mais je veux boucler ce tour du monde grâce auquel j’embarque tant de monde avec moi» Alan Roura

«Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas… Mais tant que ma sécurité à bord n’est pas remise en question, je poursuis ma route, continue de marteler le Genevois. Je ne suis plus à 100% en course, c’est dur à accepter, mais je veux boucler ce tour du monde grâce auquel j’embarque tant de monde avec moi. » Dans cette zone qui nécessiterait des empannages à la limite des glaces, «La Fabrique» est fortement pénalisée par cette nouvelle avarie. Ce deuxième Vendée Globe ressemble donc à une longue épreuve de résilience et de patience pour Alan Roura.

Le point sur la course Afficher plus En tête du Vendée Globe, Yannick Bestaven et Charlie Dalin ont creusé un écart plus conséquent avec leur premier poursuivant, Thomas Ruyant, rejeté à plus de 400 milles (743 km), alors que derrière la lutte continue entre une demi-douzaine de skippers. Bestaven («Maître Coq V») compte désormais 141,5 milles d’avance sur Charlie Dalin («Apivia»), alors que les deux hommes s’approchent du Cap Horn, dernier cap mythique à franchir avant la remontée dans l’Atlantique vers la Vendée. Derrière, Thomas Ruyant («LinkedOut») compte toujours près d’une centaine de milles d’avance sur Damien Seguin («Groupe Apicil») qui a lui-même creusé un écart équivalent sur un groupe de quatre marins qui se suivent sur une vingtaine de milles, les places s’échangeant régulièrement entre Boris Hermann («Seaexplorer»), Benjamin Dutreux («OMIA-Water Family»), Jean Le Cam (Yes we Cam!») et Isabelle Joschke («MACSF»).

Cliquez ici pour retrouver le classement et la cartographie actualisés du Vendée Globe 2020-2021.