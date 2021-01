Ivanka Trump qualifie les manifestants de «patriotes»: malaise

C'est via Twitter qu'Ivanka Trump, la fille de Donald, a qualifié les manifestants de Washington de «patriotes», tout en leur demandant de s'abstenir de toute violence. À la suite de nombreuses critiques, celle-ci a supprimé son tweet en précisant qu'une «protestation pacifique (était) patriotique. La violence est inacceptable et doit être condamnée avec la plus grande fermeté».