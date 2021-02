Violence à Lausanne – La police crée une unité spéciale pour les victimes Six femmes et quatre hommes composeront cette brigade formée pour accueillir les victimes et recueillir au mieux leurs déclarations pour l’enquête, cette année encore. Laurent Antonoff

La nouvelle structure permettra aux victimes de violence de s’adresser selon leurs préférences à une policière ou à un policier. (24 heures/Christian Brun). VQH

Ils ne seront pas trop de dix. Dix policiers, six femmes et quatre hommes, composeront en 2021 à Lausanne une unité spécialement formée à la prise en charge des victimes de violence, issus à la fois de police secours, de la police de proximité et de la police judiciaire.

Si la police de Lausanne estime qu’il faut créer cette unité spéciale, c’est que, selon elle, l’attention aux victimes de violence nécessite des compétences particulières lors de l’accueil, et dans la façon de recueillir les déclarations en vue de l’enquête. «Il est essentiel dès cette phase initiale que la police prenne les bonnes décisions et agisse en réseau avec le Ministère public, les centres d’aide aux victimes et les autres partenaires», expliquent les autorités.