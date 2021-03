Drame de Bussigny – La police de Lausanne sort de son silence L’homme qui a tué sa compagne vendredi est bien un agent municipal. Si la police reste muette sur son passé, elle parle désormais de «féminicide». Chloé Banerjee-Din

L’immeuble à Bussigny dans lequel une femme a été abattue par son ami policier vendredi, avant que ce dernier ne se suicide. Florian Cella/24Heures

«La Direction de la sécurité et de l’économie et le Corps de Police, profondément touchés par cet acte féminicide, tiennent à exprimer leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.» Interpellée par «24 heures», la police de Lausanne a pris position, après trois jours de silence, sur le décès d’une femme tuée par son compagnon, vendredi à Bussigny. Elle confirme officiellement que l’auteur des faits était bien un policier actif dans ses rangs et utilise désormais, fait rare, le terme de féminicide.

Une femme espagnole de 44 ans