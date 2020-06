Fribourg – La police débarque pour un colis suspect Mercredi, une intervention était en cours après la découverte d’un colis suspect près de la gare de Fribourg.

Les faits se sont déroulés près de la gare de Fribourg. Keystone

Une intervention policière était en cours mercredi en fin de matinée, à Fribourg. Un colis suspect a été découvert à l’Avenue de la Gare, au giratoire du temple. La police fribourgeoise prie la population d’éviter le secteur et de suivre les déviations indiquées. Le trafic est fortement perturbé dans la région concernée.

L’accès à la gare est uniquement possible depuis l’Avenue de l’Europe et l’accès à Fribourg Centre via les Grand-Places. À midi, la police n’a pas fourni davantage d’informations.

( ATS/NXP )