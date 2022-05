Canton de Zurich – La police délivre un homme menotté dans un moment intime Un homme et une femme ont été contraints d’appeler les secours lundi lors de leurs jeux sexuels, après avoir perdu la clé des menottes.

La police municipale est parvenue à libérer l’homme menotté, indique-t-elle dans un communiqué mardi. (Photo d’illustration) KEYSTONE/TI-PRESS/CARLO REGUZZI

Des menottes particulièrement résistantes ont forcé lundi un homme et une femme à cesser leurs jeux sexuels et demander de l’aide à la police de Winterthour (ZH). L’homme ne parvenait plus à se libérer de ses entraves après que la clef a été perdue.

À lire aussi Abo Le secret des couples qui durent L’amour toujours? Ça se travaille! Les deux étourdis étaient manifestement en pleins ébats lorsque la disparition de la clef a été remarquée. Sollicitée, la police municipale est parvenue à libérer l’homme menotté, indique-t-elle dans un communiqué mardi. L’homme a demandé aux policiers d’être discrets afin que son épouse ne soit pas au courant de cette «frivolité».

ATS

