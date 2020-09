Bulle (FR) – La police démantèle une bande de jeunes délinquants Une bande d’adolescents qui avait commis une cinquantaine de méfaits à Bulle a été démantelée par la police cantonale de Fribourg. Les jeunes, âgés entre 14 et 17 ans, ont été dénoncés au Tribunal des mineurs.

Les jeunes délinquants s’adonnaient notamment au vol et à des dommages à la propriété, a indiqué la police cantonale fribourgeoise. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Après plusieurs mois d’enquête, la police cantonale de Fribourg a démantelé une bande de jeunes délinquants qui s’adonnait au vol et à des dommages à la propriété à Bulle (FR), ainsi qu’à des infractions à la loi sur les stupéfiants. Les auteurs des délits sont des adolescents âgés entre 14 et 17 ans.

Les délits ont été commis entre novembre 2019 et mars 2020. Plusieurs interventions et perquisitions ont été nécessaires pour mettre un terme à ces actes de vandalisme et de vols, a indiqué lundi la police fribourgeoise.

La bande, qui agissait par petits groupes, a commis une cinquantaine de méfaits. Certains d’entre eux s’adonnaient également à l’achat et à la consommation de stupéfiants. Ces jeunes ont été dénoncés au Tribunal des mineurs.

ATS/NXP