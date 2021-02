Loisirs en période Covid-19 – La police du commerce stoppe l’élan du loto en ligne Le FC Crissier a été contraint d’annuler son loto en ligne de la Saint-Valentin, désormais classé dans la même catégorie que les casinos en ligne. Sébastien Galliker

Autorisée dans un premier temps et reprise par plusieurs sociétés vaudoises, l’idée du loto en ligne via la plateforme Zoom est désormais interdite. PATRICK MARTIN

Pas question de bouéler double quine ou carton ce dimanche de la Saint-Valentin sur l’application Zoom à l’invitation du FC Crissier. L’autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent (GESPA) a récemment notifié au club de foot une interdiction formelle de tenir le loto. Après avoir donné son accord à la démarche, la police cantonale du commerce (PCC) la considère désormais dans la même catégorie que les casinos en ligne.

«Nous voulions mettre un peu d’animation en cette période morose et soutenir nos partenaires, sponsors et annonceurs, qui sont des commerçants et artisans de la région. Engranger quelques deniers n’aurait pas fait de mal non plus», mentionnait la société mercredi sur sa page Facebook, au moment d’annuler. L’idée avait déjà été testée ces dernières semaines par d’autres sociétés locales, avec succès.