Incivilités routières – La police d’Yverdon fait la chasse aux voitures bruyantes Les autorités veulent rappeler que la ville n’est pas un circuit automobile. Quelque 900 véhicules ont déjà été contrôlés dans le cadre de l’opération lancée au début de l’été. Frédéric Ravussin

Les nuisances sonores se sont accrues à Yverdon, selon le commandant de la police régionale. OLIVIER ALLENSPACH – ARCHIVES

«Peut-être qu’avec ce qu’a engendré le Covid en termes de frustrations, la population exprime plus volontiers son ras-le-bol. Mais il est indéniable qu’il y a une augmentation des incivilités routières générant des nuisances sonores. On n’en avait jamais eu autant.» Commandant de Police Nord vaudois, Pascal Pittet est convaincu du bien-fondé de l’action de répression lancée quelques jours après la levée du semi-confinement par les autorités yverdonnoises.

Interpellée à plusieurs reprises lors de séances du Conseil communal, la Municipalité a donc décidé d’agir en été, période à laquelle le bruit engendré par une catégorie d’automobilistes plus attachés à attirer l’attention sur eux qu’au respect de la tranquillité publique est plus problématique encore.

«Notre volonté est de leur rappeler que la ville n’est ni un circuit automobile, ni un lieu d’expression des bruits de moteurs à haut régime», souligne la municipale de la Sécurité, Valérie Jaggi. De fait, la technique utilisée par ces conducteurs pour se faire remarquer est toute simple: ne pas engager le rapport de vitesse supérieur pour faire monter les décibels au-delà du seuil toléré, pourtant déjà fixé à 100 décibels.

Une dizaine de véhicules séquestrés

Même s’il est techniquement plus facile de mesurer la vitesse d’un véhicule que le vacarme qu’il engendre, l’opération menée par Police Nord vaudois semble porter ses fruits. À la mi-août, quelque 900 véhicules ont été contrôlés lors de 127 contrôles de circulation. Entre 12 et 15% se trouvaient en infraction et ont donc fait l’objet d’une dénonciation. «Et une dizaine d’entre eux ont même été séquestrés, au vu de l’importance des modifications illégales dont ils avaient fait l’objet», précise Pascal Pittet.

Cette chasse aux comportements routiers inappropriés va se poursuivre plusieurs semaines encore sur l’ensemble du territoire de la police intercommunale nord-vaudoise. Et un bilan sera tiré en fin d’année.