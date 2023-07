Le procès engendré par la mort de Mike Ben Peter, en février 2018 lors d’une opération contre le deal de rue, semble avoir polarisé le canton. D’un côté, le «soutien aux forces de l’ordre», présentées comme agissant avec justesse, droites dans leurs bottes face aux accusations de violences policières. De l’autre, les militants antiracistes ou les défenseurs des droits humains qui lancent l’anathème de «racisme systémique».

Le récent acquittement des policiers lausannois accusés d’être responsables du décès du Nigérian alors âgé de 39 ans paraît donner raison aux premiers mais la situation est plus complexe. La procédure et la sanction annoncées contre un ancien agent qui a posé pouce levé devant un graffiti en hommage à Mike Ben Peter montrent que le commandement de la police municipale et son responsable politique, le PLR Pierre-Antoine Hildbrand, seul représentant de la droite au sein de l’exécutif lausannois, ne restent pas inactifs.

«En gros, les journalistes mettraient toute leur énergie à saper le travail des policiers. C’est complètement faux»

L’annonce lundi, dans «24 heures», d’une procédure administrative à l’encontre de l’ex-agent qui a posé pour la photo controversée a provoqué des commentaires hostiles aux médias sur le web. En gros, les journalistes mettraient toute leur énergie à saper le travail des policiers. C’est complètement faux. Ces intervenants «journalophobes» – osons le néologisme – ignorent que la police elle-même interroge ses pratiques face à une société qui évolue et qui se diversifie.

Lausanne compte plus de 160 nationalités. C’est un fait statistique qui influence les pratiques de terrain, pas une opinion médiatique. La réalité, c’est que la police cantonale vaudoise travaille depuis 2022, en collaboration avec le Bureau cantonal pour l’intégration (BCI), sur un projet de dialogue avec les communautés qui subissent des discriminations dans l’ensemble de la société. La police municipale de Lausanne est impliquée dans le processus.

Les jeunes Vaudois issus de l’immigration ne s’identifient pas aux révoltés des banlieues françaises. Mais ils sont quand même méfiants à l’égard des forces de l’ordre actives dans le canton. Si donc la police souhaite accroître la diversité de ses effectifs lors du recrutement, comme l’affirme le commandant lausannois, elle a tout intérêt à pacifier ses relations avec les minorités culturelles et ethniques. Elle y gagnerait en efficacité.

