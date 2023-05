Pas de petites mousses – La police interdit un concept de débit de bières à Lausanne Le Tribunal cantonal confirme que des tireuses, accessibles directement aux clients, ne sont pas légales. De tels bars existent pourtant ailleurs. Laurent Antonoff

Le concept prévoyait l’installation de douze tireuses à bière accessibles aux clients au moyen d’une carte magnétique prépayée (photo d’illustration). Getty Images/iStockphoto

C’est un cas peu fréquent: la police cantonale vaudoise du commerce a interdit l’ouverture d’un bar à Lausanne, jugeant son concept contraire à la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB). C’était en 2021. Si le dossier ressurgit aujourd’hui, c’est que le futur tenancier n’a pas accepté cette décision. Il a recouru au Tribunal cantonal qui vient de confirmer l’interdiction prononcée. L’enseigne, qui propose des tireuses à bière en libre-service par le biais d’une carte magnétique, existe pourtant depuis des années à Neuchâtel et à Bienne (BE).