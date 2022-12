Contenus à caractère pédophile – La police interpelle 96 personnes pour cyberpédocriminalité Une opération de la police cantonale vaudoise a interpellé une centaine de personnes, dont des mineurs, ayant téléchargé du matériel pédopornographique sur internet. Renaud Bournoud

La cellule cyberpédophilie de la brigade criminelle a procédé à une opération de «grande envergure» contre la pédopornographie sur internet, cet automne. Résultat: 96 personnes domiciliées dans le canton de Vaud ont été interpellées, dont environ 15% sont mineurs, selon les chiffres diffusés lundi par la police cantonale vaudoise.

Ce sont quelque 120 affaires qui ont été traitées. Sur la totalité des personnes dénoncées au Ministère public et au Tribunal des mineurs, deux sont actuellement en détention préventive. «L’une d’entre elles est également mise en cause pour avoir commis des abus sexuels sur une mineure», précise la police.

Les agents vaudois ont été alertés par le National center for missing and exploited children (NCMEC) basé aux États-Unis, siège des fournisseurs d’accès principaux par lesquels transitent les contenus illicites. La police vaudoise rappelle que ce centre a développé un «processus pour repérer ces contenus et les dénoncer aux pays concernés.»

Ces signalements sont d’abord transmis par les Américains à la police judiciaire fédérale qui procède à une première analyse avant de les transmettre à son tour au canton de domiciliation des utilisateurs. Dans le canton de Vaud, cette opération a mobilisé 27 agents de police durant 153 jours. Plus d’une quarantaine de perquisitions ont été effectuées et 311 ordinateurs et supports de stockage ont été saisis.

Certaines personnes visées par ces procédures sont des consommateurs conscients de leurs actes, mais «une partie des dénonciations concernent des internautes qui partagent ou font suivre des fichiers illicites dans un but informatif ou «humoristique», note la police cantonale.

Elle rappelle que toute diffusion de matériel pornographique interdit est une infraction.

