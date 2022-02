Spectaculaire course-poursuite – La police interpelle trois cambrioleurs présumés Un véhicule avec quatre personnes à son bord a été pris en chasse par les forces de l’ordre dimanche à Vallorbe. Le quatrième occupant court toujours. Frédéric Ravussin

L’important dispositif mis en place a permis l’interpellation de trois des quatre fuyards (photo prétexte). KEYSTONE

«Entre 13 h et 14 h, un homme a débarqué chez nous, trempé jusqu’aux mollets. Et il a baragouiné en anglais «water, water». On a l’habitude de voir des promeneurs sonner à notre porte. On lui a tendu un verre d’eau, qu’il a bu avant de filer.»

Comme plusieurs autres personnes, cette Vallorbière a été le témoin involontaire de la course-poursuite qu’ont livrée dimanche les forces de l’ordre à quatre fuyards suspectés de cambriolages pas très loin du site des grottes.

Quelques instants plus tard, deux policiers en civil sonnaient du reste à sa porte et récupéraient le verre comme pièce à conviction sur laquelle ils pourraient tenter de récupérer des traces ADN.

En Suisse depuis le 5 février

Cette course effrénée avait commencé quelques minutes plus tôt, lorsqu’une voiture de tourisme immatriculée à l’étranger était interceptée par une patrouille. Mais au lieu de se soumettre au contrôle, le conducteur prenait la fuite.

Un important dispositif de recherche avait été mis en place en amont pour tenter de rattraper ces quatre personnes. «Les contrôles indiquent que ce véhicule est entré sur le territoire suisse le 5 février. Et nous avons des indications qui portent à croire qu’ils se sont fait les auteurs de cambriolages et de délits contre le patrimoine sur sol vaudois et dans d’autres cantons», explique le procureur Pascal Gilliéron.

«Le dispositif mis en place était important, mais pas exceptionnel.» Florence Frei, chargée de communication de la police cantonale

Si l’engagement d’un hélicoptère en a surpris plus d’un dimanche du côté de Vallorbe, la police cantonale souligne, via sa chargée de communication Florence Frei, que les moyens déployés n’étaient pas à proprement parler exceptionnels.

Selon «La Région Nord vaudois» de mardi, des Vallorbiers ont affirmé avoir entendu des coups de feu. La police en confirme un, tiré au niveau d’un pneu du véhicule au moment où les fuyards tentaient de lui échapper. Déterminés, ils n’ont pas été arrêtés par la herse disposée sur leur chemin.

Quatre pneus crevés

Le conducteur a en effet continué de rouler avec quatre pneus crevés – résultat de son passage par-dessus la herse –, ne stoppant sa course folle qu’après avoir percuté le véhicule d’une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières qui lui barrait la route. Les quatre occupants se sont alors précipités hors de l’habitacle pour prendre la fuite.

Les deux premiers ont été appréhendés dans l’heure qui suivait. Il s’agit de deux ressortissants chilien et colombien, respectivement âgés de 27 et 23 ans. Un troisième individu était interpellé au crépuscule. Dépourvu de pièce d’identité, il a indiqué être de nationalité chilienne et être également de passage en Suisse.

Les trois hommes ont été placés en détention provisoire. Quant au quatrième suspect, il est encore en cavale. Certes spectaculaire, cette intervention n’a pas fait de blessés.

