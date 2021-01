Canton de Zurich – La police interrompt un rassemblement d’automobilistes Des passionnés d’automobiles se sont réunis dans la commune de Lindau (ZH). La police a contrôlé les véhicules et les personnes présentes. Pascal Schmuck

La police zurichoise a mis fin à un rassemblement illégal de passionnés automobiles. KaPo ZH

La police cantonale zurichoise a mis fin samedi soir à une réunion illégale de passionnés de voitures à Grafstal, dans la commune de Lindau (ZH). Mises au courant de l’événement, les forces de l’ordre ont contrôlé 57 véhicules et environ 150 personnes pendant plusieurs heures dans un parking isolé, a indiqué la police cantonale zurichoise dans un communiqué.

Six voitures, dont le système d’échappement avait été modifié en infraction avec la réglementation, ont dû être immobilisées et une douzaine de conducteurs ont été signalés pour des modifications non autorisées de leurs véhicules.

Environ 150 hommes et femmes ont été signalés pour avoir enfreint le règlement Covid. Les conducteurs des véhicules immobilisés sont des hommes âgés de 18 à 24 ans, originaires de Suisse, d’Italie et du Kosovo.