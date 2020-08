Morat (FR) – La police intervient pour neutraliser des objets suspects Des ouvriers ont découvert lundi un dispositif suspect dans une villa inoccupée à Morat. Une équipe de spécialistes de la police cantonale vaudoise a sécurisé l’objet et en a découvert d’autres lors du contrôle du bâtiment.

Des voisins ont dû être confinés à domicile pour les besoins des opérations, a indiqué la police cantonale de Fribourg. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Des ouvriers ont découvert lundi vers 10 h 45 un objet suspect dans une villa inoccupée de Morat (FR). En fouillant la maison, la police fribourgeoise en a trouvé d’autres. Le premier a été sécurisé par des spécialistes, les autres seront neutralisés dans les prochaines heures.

Un dispositif policier incluant des pompiers ainsi qu’une ambulance, présents à titre préventif, a été mis en place. «Dans un premier temps et par mesure de sécurité, cinq voisins ont été confinés à domicile, puis ont pu quitter les lieux de leur propre chef. La rue a été fermée à la circulation pendant six heures et demie», a indiqué mardi la police cantonale fribourgeoise.

Enquête ouverte

Des spécialistes du groupe NEDEX (neutralisation, enlèvement, détection d’engins explosifs) de la police cantonale vaudoise sont intervenus sur place et ont sécurisé l’objet suspect. Ces experts neutraliseront également les autres engins découverts.

La villa était inoccupée, à la suite du décès de son propriétaire en 2019. Une enquête a été ouverte.

ATS/Comm/NXP