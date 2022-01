Kazakhstan – L’état d’urgence décrété dans la capitale économique Almaty Des manifestations ont éclaté depuis dimanche à Almaty et dans une région minière pour protester contre la hausse des prix du gaz au Kazakhstan.

La police a utilisé des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène pour disperser la manifestation à Almaty. AFP

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev a décrété mardi l’état d’urgence à Almaty et dans une région pétrolière à la suite de manifestations contre la hausse des prix du gaz.

À Almaty (sud-est), capitale économique de ce pays d’Asie centrale, la police a utilisé des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène pour disperser une manifestation contre la hausse des prix du gaz qui avait rassemblé plusieurs milliers de personnes. Des manifestants ont été aperçus attaquant des véhicules, dont un camion de pompiers. Plusieurs manifestants et policiers antiémeute ont été hospitalisés pour ce qui semblait être de légères blessures, selon l’AFP.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev s’est adressé par vidéo à la population en l’exhortant à «faire preuve de prudence» et à «ne pas céder aux provocations». Le président Tokaïev a décrété l’état d’urgence à Almaty et dans la province de Mangystau à partir du 5 janvier et jusqu’au 19 janvier, précise le site internet de la présidence. Un couvre-feu sera instauré de 23h00 à 07h00.

Manifestations rares

Il avait auparavant appelé à la fin des manifestations dans une vidéo mise en ligne. «Ne répondez pas aux provocations venant de l’étranger et de l’intérieur du pays. Ne répondez pas aux appels à prendre d’assaut les bâtiments officiels. C’est un crime pour lequel vous seriez puni», a déclaré le chef de l’État de 81 ans, qui gouverne le pays depuis 1989.

Cette manifestation, dans un pays autoritaire où ce type de rassemblement est rare, fait suite à un mouvement de colère qui a éclaté dans plusieurs villes depuis dimanche. Deux journalistes de l’AFP, qui ont vu mardi les tirs de la police pour disperser la foule à Almaty, ont comptabilisé au moins 5000 participants à cette manifestation. Les messageries populaires WhatsApp, Telegram et Signal étaient inaccessibles dans la nuit.

Des manifestants ont été aperçus attaquant des véhicules, dont un camion de pompiers. Plusieurs manifestants et policiers antiémeute ont été hospitalisés pour ce qui semblait être de légères blessures, selon l’AFP. Le mouvement de colère a débuté dimanche, après une hausse des prix du gaz naturel liquéfié (GNL), dans la ville de Janaozen, dans l’ouest de ce pays riche en ressources naturelles, avant de s’étendre à la grande ville régionale d’Aktau, sur les bords de la mer Caspienne.

Mardi soir, les autorités avaient tenté de calmer la situation en concédant une réduction du prix du GNL en le fixant à 50 tenges (0,11 franc) le litre dans la région, contre 120 au début de l’année. Justifiant cette concession régionale, Kassym-Jomart Tokaïev a assuré sur Twitter qu’il s’agissait «d’assurer la stabilité dans le pays».

Économie en difficulté

Cette promesse n’a pas pour autant entraîné la dispersion des manifestants, qui exigeaient de parler au président. Les médias locaux ont montré des images de milliers d’entre eux encerclés par la police. Kassym-Jomart Tokaïev avait parallèlement annoncé qu’une commission gouvernementale, incluant des membres de ses services, avait «commencé à travailler» à Aktau.

«La commission a pour consigne de trouver une solution mutuellement acceptable au problème soulevé dans l’intérêt de la stabilité du pays», a-t-il précisé. Kassym-Jomart Tokaïev a néanmoins mis en garde contre les «troubles à l’ordre public», appelant les manifestants à «faire preuve de responsabilité et de volonté de dialoguer».

Janaozen a été par le passé le théâtre des troubles les plus meurtriers qui ont secoué le Kazakhstan depuis son indépendance de l’URSS en 1991. En 2011, au moins 14 ouvriers d’un site pétrolier ont été tués quand la police a réprimé une manifestation contre les conditions de travail et les salaires.

La région de Mangystau, où est située la ville de Janaozen, dépend du GNL comme principale source de carburant pour les voitures et toute hausse de son prix entraîne celle des produits alimentaires, déjà à la hausse depuis le début de la pandémie de coronavirus.

