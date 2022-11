Opération coup de poing – La police marque le terrain face au deal de rue à Yverdon Soucieuse de montrer qu’elle agit dans la mesure de ses moyens contre la vente de stupéfiants, la Police Nord vaudois a mené une grande opération au centre-ville. Fabien Lapierre

Lors d’une intervention dans le secteur de la gare, la Police Nord vaudois a interpellé dix jeunes hommes soupçonnés de vendre de la drogue. JEAN-PAUL GUINNARD

Il est 13 h 01, mercredi, quand l’opération «Azur Tenere» est lancée. Plus de 20 policiers, chargés d’un lourd matériel de protection, avancent au pas de course et convergent en tenailles sur le jardin japonais, près de la gare d’Yverdon, lieu de vente de drogue connu de tous en ville. Une heure plus tôt, des suspects ont été repérés lors d’une reconnaissance.