Fedpol contre Grève du climat – «La police n’a pas le droit de demander les mots de passe» Deux avocats spécialistes des nouvelles technologies dénoncent les méthodes employées contre les activistes perquisitionnés. Emmanuel Borloz

Image d’illustration. Getty Images/EyeEm

«Les agents m’ont demandé mes mots de passe pour l’accès à mes boîtes e-mail, à mes réseaux sociaux et aux comptes informatiques de la Grève du climat. Ils m’ont indiqué qu’ils finiraient de toute façon par les forcer et que ça irait plus vite si je les donnais.» Fin mai, lorsque sur mandat du Ministère public de la Confédération (MPC) la police fédérale a perquisitionné son appartement lausannois et lui a demandé ses sésames numériques, Kelmy, militant de la Grève du climat, s’est exécuté. Il a fourni tous ses codes d’accès.

Mais la police fédérale avait-elle le droit de formuler pareille requête? «Non, en aucun cas. Non seulement il n’existe aucune base légale qui l’autorise mais, et c’est plus grave, Fedpol le sait pertinemment. En l’occurrence, si ce qu’affirme l’activiste est vrai, on n’est pas loin de la contrainte. La police n’a pas le droit de demander les mots de passe», tonne Me Sébastien Fanti, préposé valaisan à la protection des données.