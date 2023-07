Troubles à Lausanne – La police rappelle la loi aux éventuels émeutiers Des agitateurs rejoindront-ils la place Bel-Air au Flon ce mardi soir? Un communiqué les met en garde contre déprédations et rixes avec les forces de l’ordre. Dominique Botti

Dans le quartier du Flon samedi soir, les émeutiers ont tenté de s’introduire, notamment dans le magasin de chaussures Pomp it up. Facebook/Toto Morand

Pour l’instant, les réseaux sociaux semblent calmes. L’appel à un rassemblement violent au centre de Lausanne, ce mardi à 20 h 30 sur la place Bel-Air, reste isolé. Ce qui n’empêche pas les autorités de parer à toute éventualité. Fait rarissime, la police municipale vient de diffuser un communiqué de presse à titre préventif, pour rappeler la loi et mettre en garde les éventuels agitateurs contre toutes déprédations et autres affrontements avec les forces de l’ordre.

La ville de Lausanne veut éviter de revivre l’émeute du week-end dernier. Une centaine de personnes, principalement des jeunes, avaient envahi le quartier du Flon à la tombée de la nuit pour s’attaquer aux commerces. Des unités casquées et armées de boucliers avaient eu fort à faire pour mater la rébellion qui disait s’inspirer du chaos en France. Au final, vitres brisées, portes cassées et sept interpellations, dont une faite à l’intérieur d’une grande enseigne.

«En fonction de la gravité et des conséquences, ces faits peuvent être poursuivis par la justice.» La police municipale de Lausanne

Le message des autorités a également voulu souligner le poids des réseaux sociaux dans cette affaire et la propagation de rumeurs et fausses informations: «Dans ce contexte, il est important de souligner que relayer de telles nouvelles erronées sur les réseaux sociaux peut s’avérer aussi préjudiciable que des agressions physiques. En fonction de la gravité et des conséquences, ces faits peuvent être poursuivis par la justice.»

À Genève, un rendez-vous similaire avait été donné lundi soir. La police s’était mobilisée en masse dans les quartiers de Rive et de Bel-Air, au centre-ville. Ce qui a dissuadé les éventuels agitateurs, «probablement grâce à la forte présence policière», a relaté la «Tribune de Genève».

