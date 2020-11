Canton de Vaud – La police s’attaque aux KBox La Suisse a participé à une opération conjointe en Europe. Cette dernière visait un boîtier qui permet la réception de contenus protégés par le droit d’auteur. Trois personnes ont été arrêtées en Suisse.

Les serveurs derrière les boîtiers multimédias KBox ont été saisis et le site bloqué. KEYSTONE

Le Ministère public et la Division enquêtes cyber (DEC) de la Police de sûreté du Canton de Vaud ont dirigé une action contre les boîtiers multimédias nommés KBox. Trois suspects ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d’avoir joué un rôle actif dans la mise à disposition du contenu diffusé et la gestion des serveurs hébergeant ces films et séries protégés par le droit d’auteur, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

L’opération a été lancée après que la Suisa et plusieurs studios américains de cinéma ont déposé une plainte pénale contre KBox. Ce boîtier, qui fonctionne avec un système d’application Android et est vendu avec une application nommée «Catalog», permet la réception de contenus protégés par le droit d’auteur.

Selon les premiers éléments de l’enquête, environ 20’000 «KBox» auraient été vendues et auraient généré un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions de francs suisses.

Une opération conjointe a été coordonnée par Eurojust entre la Suisse, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et Monaco. Des serveurs ont été simultanément séquestrés dans ces pays.

NXP