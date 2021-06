Dispute conjugale à Dübendorf (ZH) – La police trouve un homme mort et une femme grièvement blessée Une dispute de couple a été signalée samedi soir à la police municipale de Dübendorf. Arrivés sur place, les agents ont constaté que les deux quinquagénaires avaient des blessures par balles.

L’homme a succombé à ses blessures, a indiqué dimanche la police cantonale zurichoise. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Gaetan Bally

Une dispute conjugale a eu des conséquences fatales samedi soir à Dübendorf (ZH). À son arrivée dans l’appartement du couple de quinquagénaires, la police a trouvé une femme grièvement blessée à l’intérieur et un homme sans vie sur la terrasse.

Le centre opérationnel de la police du canton de Zurich a reçu un appel à 20h30, l’informant d’une dispute de couple avec des blessés. Informés de la situation puis dépêchés sur les lieux, les agents de la police municipale de Dübendorf ont constaté que la femme de 58 ans et l’homme d’un an son aîné avaient des blessures par balle.

Après de premiers soins par une équipe du service de secours d’Uster, la femme de 58 ans a été conduite à l’hôpital. Il n’y avait en revanche plus rien à faire pour l’homme, a indiqué dimanche la police cantonale dans un communiqué. Le contexte et les circonstances exactes des événements n’ont pas encore été clarifiés et font l’objet d’une enquête.

ATS

