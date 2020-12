Suisse romande – La police valaisanne démantèle un vaste trafic de drogue Plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans un important réseau de trafic de stupéfiants ont été arrêtées par la police cantonale valaisanne entre l’automne 2019 et le printemps 2020.

Quarante kg de haschisch avaient été découverts dans la voiture d’un des suspects. Police cantonale du Valais

La police cantonale du Valais a mis fin en automne 2019 aux agissements d’un Valaisan et d’un Vaudois domiciliés dans la région du Bas-Valais qui sont suspectés de se livrer à un important trafic de stupéfiants.

L’auteur principal, âgé de 43 ans, avait été contrôlé par des agents de l’Administration fédérale des douanes alors qu’il arrivait de France. Quarante kg de haschisch et 1,49 kg de cocaïne avaient été découverts dans sa voiture. Son complice, âgé de 25 ans, a été arrêté peu après par la police cantonale valaisanne à Saint-Maurice. Les deux hommes se trouvent toujours en détention.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette opération ont également permis la saisie de quelque 30 kg de produits cannabiques, 400 grammes de cocaïne et 400 pilules d’ecstasy à Saint-Maurice, Bex, Lavey et Saxon, a indiqué la police valaisanne dans un communiqué. Plus de 100’000 francs et plusieurs milliers d’euros, des armes à feu ainsi que des montres de valeur ont également été séquestrés.

Au sein de son commerce

Le principal acteur de ce trafic, propriétaire d’un magasin de CBD à Saint-Maurice, est mis en cause pour s’être livré à des ventes de drogue au sein de son commerce avec plusieurs complices, ravitaillant des consommateurs et des revendeurs domiciliés entre le Chablais vaudois et le Valais central.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public et l’affaire sera renvoyée en jugement dans les prochains mois. Une vingtaine de personnes ont été interrogées et/ou dénoncées pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants dans le cadre de cette enquête et d’investigations parallèles. Certaines ont également été placées en détention provisoire pour les besoins de l’enquête.

Comm./NXP