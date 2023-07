Agressions à la gare – La police vaudoise interpelle 13 jeunes à Vevey Les agresseurs sont accusés d’avoir tabassé deux passants en janvier et en mars 2022.

Les faits se sont déroulés début 2022 à proximité de la gare de Vevey. Keystone

La police vaudoise a identifié treize jeunes, accusés d’avoir violemment agressé deux passants en janvier et mars 2022 à proximité de la gare de Vevey. Ils avaient pris leurs victimes «au hasard» dans le but principal de les blesser.

La police rappelle mardi dans son communiqué que les deux victimes, deux hommes d’une vingtaine d’années, avaient subi d’importantes lésions au visage. Les auteurs de l’agression étaient ensuite allés s’acheter des denrées alimentaires avec les cartes bancaires dérobées.

Après plusieurs mois d’investigations et une vingtaine d’auditions, treize suspects ont été identifiés. Agés entre 16 et 26 ans au moment des faits, ils sont d’origines diverses, suisse comme étrangère. Six d’entre eux habitent la région de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Ces jeunes, qui ont admis une partie des faits, ont agi en groupe dans des compositions différentes. Avec comme but principal «de causer des blessures à leurs victimes choisies au hasard», poursuit le communiqué.

Une instruction pénale a été ouverte par le Tribunal des mineurs et le Ministère public. L’enquête a été confiée aux gendarmes du poste de Vevey.

ATS/CBD

