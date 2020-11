Coronavirus – Vaud: la police intervient contre des rassemblements non autorisés Attroupements violant les mesures sanitaires, bagarres et troubles de la tranquillité ont mobilisé les forces de l’ordre ce week-end dans plusieurs villes vaudoises.

Plusieurs policiers ont également déposé des plaintes pénales pour injures. KEYSTONE

Les polices du canton de Vaud sont intervenues à divers endroits durant le week-end pour des rassemblements non autorisés de plus de cinq personnes. Plusieurs personnes ont été interpellées et identifiées. Elles seront dénoncées aux autorités compétentes.

Plusieurs plaintes pénales

De vendredi à dimanche, une cinquantaine d’interventions pour des infractions à la loi cantonale, troubles de la tranquillité, bagarres et voies de fait ont eu lieu sur l’ensemble du territoire cantonal, notamment à Lausanne, Yverdon, Montreux et dans l’ouest lausannois, indique l’Etat de Vaud sur son site internet.

Les personnes identifiées seront dénoncées. Plusieurs policiers ont également déposé des plaintes pénales pour injures. Une instruction a été ouverte par le Ministère public cantonal.

En cette période de Covid-19, ces rassemblements contreviennent à la Loi fédérale sur les épidémies, à l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 en situation particulière, ainsi qu’à certaines mesures cantonales complémentaires, précise l’Etat de Vaud.

Appel à la responsabilité individuelle

L’Etat-major cantonal de conduite insiste sur l’adhésion de tous aux mesures de précaution édictées par la Confédération et le Conseil d’Etat vaudois, en particulier la limitation des manifestations publiques et privées à cinq personnes maximum, le lavage ou la désinfection réguliers des mains, le maintien d’une distance d’un mètre cinquante et le port du masque partout où c’est obligatoire et lorsque la distance ne peut pas être respectée.

Il rappelle également la responsabilité individuelle de chacune et chacun en ces temps difficiles.

En Valais, une centaine de personnes ont participé dimanche après-midi à une manifestation non autorisée à Sion contre les directives liées à la lutte contre le Covid-19. La police est intervenue pour dissoudre la manifestation. Plusieurs personnes ont été identifiées et une enquête est en cours pour dénoncer les organisateurs, a indiqué la police cantonale.

ATS/NXP