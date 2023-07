Un été en toute sécurité – La police vaudoise s’invite en experte anticambriolage à domicile Une brigade enchaîne les «analyses sécuritaires» gratuites chez les particuliers. Nous l’avons suivie lors d’un de ces crash-tests, dans le Jorat. Thibault Nieuwe Weme

Vendredi 30 juin dans un village du Jorat. Les grandes vacances approchent, mais les esprits ne sont pas encore tout à fait au repos. Avant d’aller chercher le soleil, David et Cynthia* ont fait appel à la police vaudoise pour un diagnostic de leur maison. Est-elle suffisamment résistante en cas d’assaut de cambrioleurs?

Cela fait maintenant quinze ans que les agents du canton proposent ces «analyses sécuritaires» gratuites chez les privés. Chef d’une brigade spécialisée dans la prévention de la criminalité, l’adjudant Pascal Fontaine est venu en personne pour éprouver les points sensibles de la maison du couple.

Cambriolage virtuel Afficher plus La police vaudoise peut compter sur un nouvel outil de réalité augmentée, unique en Suisse: une paire de lunettes technologiques qui permet de se mettre dans la peau d’un cambrioleur. À la manière d’un jeu vidéo immersif, l’appareil permet de se balader aux abords d’une maison, d’en repérer les points sensibles et d’y faire une intrusion. L’objectif: sensibiliser le grand public afin de corriger certaines négligences. Même si on s’absente un petit quart d’heure pour acheter une brique de lait, il faudrait toujours tout fermer derrière soi. L’outil est l’œuvre de l’entreprise lausannoise Virturéel, qui l’a fabriqué sur mesure pour la police. Pour goûter à cette simulation, rendez-vous au Comptoir broyard du 17 au 26 novembre prochain. La police cantonale y tiendra un stand. En dehors de sa vocation préventive, l’outil servira dans le cadre d’une formation continue pour certains agents. Il sera également prêté à d’autres polices cantonales.

Premier réflexe: l’adjudant lève les yeux au-dessus du porche d’entrée: «Vous avez un détecteur de mouvement dirigé vers l’extérieur, c’est bien. Les cambrioleurs n’aiment pas la lumière, c’est un premier obstacle.» En faisant le tour de la propriété, les pas crissent sur le chemin de gravier. Difficile de se déplacer incognito. Là aussi, David se fait féliciter. «Tout ce qui nuit à la discrétion des intrus est à favoriser, relève l’agent. Nous décourageons par exemple les hautes haies touffues qui peuvent tranquilliser les cambrioleurs.»

Autre conseil: créer un groupe WhatsApp avec le voisinage. «Avoir une bonne communication dans le quartier, c’est un atout. On peut y annoncer notre absence ou les activités suspectes, ça ne coûte rien», glisse Pascal Fontaine. David lui demande s’il doit installer un système d’alarme, ou une fausse caméra dissuasive. «Ça n’empêche pas l’intrusion, rétorque le policier. Les cambrioleurs reconnaissent facilement les fausses caméras. Mieux vaut en mettre une vraie dans une pièce centrale de sa maison.» David prend note dans son calepin.

La meilleure méthode, «c’est de multiplier les obstacles pour les gêner et ralentir au maximum leur progression, résume Pascal Fontaine. 60% des cambrioleurs abandonnent leur tentative après deux minutes infructueuses.» L’occasion de déconstruire une idée reçue: «Ces gens sont pas des Rapetou avec le gros sac à outils, mais des opportunistes qui agissent de manière spontanée. Il n’y a pas vraiment de repérage pendant trois jours. Si l’effraction n’est pas fluide, ils changent de cible.» Attention donc aux outils de jardinage laissés dans le jardin… servis sur un plateau aux malfaiteurs.

Pour éviter d’attirer l’attention des cambrioleurs, la police invite à miser sur la simulation de présence. La gamme de «gadgets» s’est considérablement étoffée ces dernières années. «Les ampoules intelligentes qui suivent un scénario d’allumage progressif dans la maison sont très efficaces, soutient Pascal Fontaine. Il sort une petite lampe carrée de son sac: un simulateur de télévision, à placer au pied d’un mur. Avec ses lumières frétillantes hyperréalistes, l’objet semble convaincre David.

Malgré la baisse impressionnante des cambriolages ces dix dernières années (12’000 en 2012 contre 3500 en 2022), le service est toujours plus sollicité. Pascal Fontaine et ses collègues en sont déjà à leur 64e diagnostic sécuritaire cette année. La plupart du temps, il s’agit de personnes qui rénovent leur domicile et veulent en profiter pour se mettre à jour, comme David et Cynthia. «On ne peut pas chiffrer combien de cambriolages on a évités grâce à ces analyses, mais mieux les gens seront équipés et renseignés, moins nous aurons besoin d’intervenir», souligne l’adjudant.

Cynthia s’interroge sur l’utilité d’un coffre-fort pour ranger ses objets de valeur. «Attention, si le coffre n’est pas fixé au mur et au sol, cela peut vite devenir un jackpot facile pour les cambrioleurs, répond Pascal Fontaine. Mieux vaut les bonnes cachettes.» Le soleil commence à se coucher derrière les forêts du Jorat. L’heure idéale pour un cambriolage? «C’est une légende urbaine, les cambrioleurs n’attendent pas forcément l’obscurité pour agir. Environ 70% des effractions se font la journée.»

