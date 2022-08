Un virus inquiétant – La polio est-elle de retour en Occident? De nouveaux cas ont été signalés aux États-Unis et en Israël. Des traces de poliovirus ont aussi été retrouvées dans les eaux usées à Londres. Nik Walter , Berit Uhlmann

Avant le lancement du programme mondial de vaccination contre la poliomyélite en 1998, des milliers d’enfants étaient encore atteints de la polio en Afrique, comme ici à Menagesha (Éthiopie), en 1997. AP/JEAN-MARC BOUJU

Jusqu’à récemment, la situation semblait très encourageante. Au milieu de la première année de la crise du coronavirus, les experts et expertes en santé publique ont pu célébrer le succès de l’éradication de la poliomyélite dans toute l’Afrique. L’année dernière, seuls six cas de poliomyélite ont été enregistrés dans le monde. L’objectif de l’éradication mondiale n’a jamais été aussi proche. Le virus ne continue de circuler qu’au Pakistan et en Afghanistan.