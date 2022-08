Alors qu’elle vient d’inaugurer son magnifique théâtre pour la deuxième fois en trente-cinq ans, qu’elle a fait de ses quais la capitale des écrivains et qu’elle vient d’augmenter sa subvention au Musée Forel, la Ville de Morges n’en finit plus d’accumuler les déconvenues sur le plan de ses infrastructures sportives, reléguées à l’ombre de la culture.

Il ne faut pas opposer les deux disciplines, paraît-il, dans le monde du politiquement correct. Mais au lendemain de l’annonce d’une saison sans glace à la patinoire, une semaine après l’idée de ne pas remplir le bassin du Petit-Dézaley alors que la piscine principale est hors du temps et mal chauffée, il y a de quoi s’interroger.

Tandis que des villages construisent des piscines couvertes à grandes brasses et vont droit au but pour créer des centres polyvalents de haut vol (Lonay, Saint-Prex), la Coquette se voit présenter la lourde addition d’un immobilisme désormais très ancien sur le plan du sport et des loisirs, impression renforcée par l’absence de plan B suite au refus populaire du Centre aquatique.

«Morges se voit présenter l’addition de son immobilisme au niveau des infrastructures sportives.»

L’ironie – même si plus personne ne rigole – fait qu’il appartient à la cycliste, volleyeuse et skieuse Laetitia Bettex d’annoncer les mauvaises nouvelles. La municipale des Sports, sur qui reposaient beaucoup d’espoirs, est condamnée à payer les pots cassés sans marge de manœuvre ni projet d’envergure à opposer à ceux qui grognent à juste titre cette fois.

La situation est d’autant plus incompréhensible que le problème est connu, Morges ayant même dû renoncer aux Jeux olympiques de la Jeunesse en raison de l’état de sa patinoire. Même si un préavis est prêt pour rafistoler la piscine, la politique de la bricole n’est plus possible et la facture globale se chiffrera en dizaines de millions. Le minimum syndical pour des sportifs qui n’ont pas à être réduits au rôle d’intermittents du spectacle.

