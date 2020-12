Mesures en consultation – La politique suisse réagit à l’annonce du Conseil fédéral L’UDC et le PLR sont très critiques envers les décisions du gouvernement. Le PS, le PDC et les Verts soutiennent en revanche les mesures envisagées.

Le PS, le PDC et les Verts saluent le fait que la Confédération reprenne la main dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. L’UDC elle refuse toute mesure supplémentaire et le PLR ne voit aucune stratégie gouvernementale.

Le groupe parlementaire UDC rejette la fermeture éventuelle généralisée des restaurants dans le pays et des restrictions d’ouverture des commerces, des mesures qualifiées d’«arbitraires», a-t-il fait savoir avant même la conférence de presse du Conseil fédéral.

Le gouvernement n’a pas à interférer dans la souveraineté des cantons, d’autant plus que la situation sanitaire n’est pas la même partout, estime le groupe UDC.

«Flou»

Pour le PLR, l’annonce de vendredi consolide l’image véhiculée ces dernières semaines par le Conseil fédéral. Il continue de réagir dans l’urgence, sans s’appuyer sur un plan cohérent.

Pour le PLR, il est clair que les cantons doivent assumer leurs responsabilités. La Suisse romande a pris des mesures strictes ces dernières semaines et se voit ainsi malgré tout pénalisée par le Conseil fédéral. Il importe maintenant de laisser aux cantons le temps d’évaluer l’efficacité de leurs mesures. Si la situation ne s’améliore pas rapidement, le Conseil fédéral devra dès lors mettre en place des mesures plus strictes.

Le PS, le PDC et les Verts soutiennent en revanche les mesures envisagées. Le PS regrette que ce pas soit devenu nécessaire, dit-il à Keystone-ATS. Il est toutefois la conséquence logique de l’attitude beaucoup trop hésitante de nombreux cantons ces dernières semaines.

Le PS salue le fait que le gouvernement assume sa responsabilité. Il attend que cela reste ainsi jusqu’à la fin de la pandémie. La Confédération doit aussi augmenter et prolonger les aides à l’économie. Il est inacceptable de laisser une 3e ou 4e fois les secteurs concernés dans l’incertitude.

Hésitations critiquées

«Fini les tergiversations», exige le groupe parlementaire des Verts. Dans un papier de position de 12 pages consacré au Covid-19, il demande une stratégie claire pour enrayer la pandémie et protéger les plus faibles. Le président du parti Balthasar Glättli se demande dans un tweet pourquoi le Conseil fédéral continue de se montrer si timoré et pourquoi il n’agit pas plus vite.

Egalement dans un tweet, le PDC salue le projet d’édicter à nouveau des règles au plan national, même si cela implique d’importantes restrictions pour tous. «Il faut à nouveau solidarité et responsabilité afin de réduire le nombre des infections et de l’aide pour les secteurs touchés», estime le parti du centre.

