Enfant, la politique était déjà partout. Chanson à la récréation sur le président, indignation sur une décision, émission sur une personnalité marquante. Sauf que la chanson portait sur Chirac, «frère Jacques, Jacques Chirac, où vas-tu?» Et les personnalités politiques qui ont rythmé certaines de mes soirées entre deux dessins animés n’étaient pas Suisses.

«C’est qui le président suisse?» me demandait-on, à l’étranger. «Je n’en sais rien», répondais-je en riant de cette situation. Les études révèlent que près d’un Suisse sur deux ne saurait pas répondre à cette question. À l’âge adulte.

J’ai tout de même été happée par la politique suisse lors de certains débats émotionnels, pendant l’adolescence. Moutons noirs à exclure d’un coup de sabot du pays? Interdire les minarets? La première fois que j’ai voté: doit-on supprimer le service militaire obligatoire?

Finalement, c’est surtout l’UDC qui a marqué ma mémoire avec ses visuels chocs. Pour le reste, mon attention m’a fait faux bond. Trop élitiste, moins «palpitant» qu’à l’étranger. Le cap de l’adolescence franchi, mon amour pour la politique suisse s’est imposé. Équilibrée, humble. Mais qu’en est-il des personnes qui ne vibrent pas face à «l’exception suisse»? Ce lundi, la brèche s’est enfin ouverte avec le lancement du compte Instagram du Conseil fédéral.

La vibration tant recherchée pour que la politique suisse intéresse tout un chacun, on l’a un peu eue avec le coronavirus. Et c’est sur Instagram que ça se bouscule. En story, des jeunes, que ce soit des futurs avocats ou des employés de commerce, partagent en masse les contenus de l’humoriste Thomas Wiesel. On y voit les conseillers fédéraux en séance et leurs propos sont rythmés par les blagues du jeune Vaudois.

Ça devient fun de suivre les décisions du pays. Une main est tendue aux jeunes pour qu’ils se sentent concernés par la politique. Alain Berset, sous les feux des projecteurs, participe à des interviews sous format vidéo. C’est rythmé, moderne, intime. Des questions épineuses lui sont adressées: thé froid pêche ou citron? Pêche. Son visage se détourne en mème, ces images drôles et virales sur internet. Guy Parmelin s’y met aussi. Plutôt vin blanc ou rouge? Blanc.

Et voilà que le Conseil fédéral se lance enfin. Désormais, on pourra voir les visages des conseillers simplement en sortant notre téléphone de notre poche. On pourra s’attacher à leur personnalité, à leur bobine. L’objectif est de cibler les jeunes qui s’informent sur les réseaux. Ce serait une réussite si le compte booste leur participation dans les urnes. On attend le gouvernement sur le ton, que les codes d’Instagram soient adoptés sans tourner la politique en ridicule.

La tâche ne sera pas simple, le sérieux du travail dominera certainement les publications, même si le divertissement fonctionne mieux. Mais qui sait, les enfants suisses chanteront peut-être bientôt en chœur sur la prochaine personne à la tête du pays dans la cour de récré.

Namya Bourban est journaliste stagiaire RP à la rubrique Suisse. Elle a obtenu un Bachelor en sociologie, orientation sciences politiques, à l'Université de Genève, puis un Master à l'Académie du journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.