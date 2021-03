Environnement – «La pollution a baissé beaucoup plus que l’activité économique» Une étude réalisée à l’UNIL montre que le confinement réduit fortement l’émission de particules fines. Et les effets perdurent même lorsque les mesures sont levées. Alain Detraz

Pour les auteurs de l’étude, le bénéfice environnemental de la diminution du trafic aérien pourrait tout à fait se prolonger en taxant le kérosène. KEYSTONE

Entre 35 et 45% de diminution des particules fines dans l’air. C’est l’effet du confinement, constaté à l’échelle planétaire, par une équipe de chercheurs la Faculté des HEC de l’UNIL, dans le cadre d’Enterprise for Society (E4S). Le résultat, basé sur les données de 162 pays, est supérieur aux attentes. Surtout, il se prolonge même lorsque les mesures contre la pandémie sont levées. Au final, le rapport entre une faible baisse de l’activité économique et l’amélioration de la qualité de l’air laisse entrevoir aux auteurs la possibilité de reconstruire «en mieux» une économie durable. Entretien avec l’un des auteurs, le professeur Dominic Rohner.