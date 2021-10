Contamination des sols – La pollution aux dioxines à Lausanne est plus grave qu’annoncée Le périmètre de l’atteinte et les valeurs relevées sont plus importants que ce qui avait été initialement annoncé. La Ville a émis des recommandations sanitaires. Dominique Botti

L’ancienne usine d’incinération du Vallon a pollué plusieurs places de jeu et de sport dans les quartiers de La Sallaz, La Borde et sur la colline de Sauvabelin. Ici la place de jeux de l’Hermitage. Yvain Genevay / Tamedia

Les nouvelles sur la présence de dioxine à Lausanne ne sont pas bonnes. Les valeurs du taux de dioxine y sont beaucoup plus élevées qu’annoncé, signe d’une atteinte plus importante. La pollution ne touche pas seulement le centre de la capitale vaudoise, mais toute la ville et d’autres communes avoisinantes sont touchées, comme Epalinges et Le Mont-sur-Lausanne. Pully et Prilly sont concernés également, mais dans une moindre mesure.